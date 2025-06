Lãnh đạo NATO cảnh báo nguy cơ từ việc Trung Quốc tăng cường quân sự

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đưa ra cảnh báo trên ngày 23.6 trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra tại The Hague (Hà Lan) từ ngày 24-25.6, theo tờ South China Morning Post.

Về câu hỏi liệu NATO có theo chân Mỹ hỗ trợ Đài Loan nếu Bắc Kinh cố gắng tấn công Đài Loan hay không, ông Rutte nói rằng các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của NATO biết rõ về việc quân đội Trung Quốc (PLA) đang tăng cường quân sự "ồ ạt".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague (Hà Lan) ngày 23.6 Ảnh: Reuters

Ông Rutte chỉ ra một số công ty quốc phòng Trung Quốc được xếp hạng trong số các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới và cho rằng sự mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng của Bắc Kinh đã đạt đến mức "chưa từng" thấy.

Ông Rutte còn cho rằng năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng liên quan có thể có "tác động to lớn" không chỉ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà còn đối với an ninh châu Âu. Ông nói thêm: "Họ không làm điều này chỉ vì họ muốn có những cuộc diễu hành đẹp ở Bắc Kinh. Tôi đoán là có lý do".

Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất nếu cần thiết, theo South China Morning Post. Trong khi đó, Mỹ phản đối mọi nỗ lực kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực và cam kết cung cấp vũ khí cho hòn đảo này.

Ông Rutte dự đoán một khi xảy ra xung đột với Đài Loan, Bắc Kinh có thể sẽ đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin hỗ trợ và khả năng này sẽ "khiến chúng tôi bận rộn ở đây [ở châu Âu]".

"Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi phải sẵn sàng. Chúng tôi không thể ngây thơ. Chúng tôi phải rõ ràng về điều này và đó là lý do tại sao gia tăng quốc phòng lại quan trọng đến vậy".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc, Nga cũng như Đài Loan đối với tuyên bố trên của ông Rutte.

