Lãnh đạo PC Lâm Đồng thăm, động viên lực lượng khắc phục lưới điện do thiên tai

Tại hiện trường, giám đốc Phan Sỹ Duy ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ công nhân viên, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực tối đa để sớm cấp điện trở lại cho người dân, song phải tuyệt đối bảo đảm an toàn trong mọi khâu thi công.

Giám đốc PC Lâm Đồng Phan Sỹ Duy thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia khắc phục sự cố lưới điện ẢNH: ĐLLĐ

Ngay sau mưa lũ, PC Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng, vật tư và thiết bị để khắc phục sự cố. Các Đội quản lý điện khu vực trực chiến 24/24, vừa khôi phục từng phần lưới điện, vừa khoanh vùng, cô lập các vị trí còn ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng thi công đã xử lý phần lớn các vị trí trụ gãy đổ, hoàn tất việc khôi phục cấp điện cho 12.150 khách hàng. Khoảng 50 hộ còn lại, chủ yếu là các điểm bơm tưới tại vùng trũng sâu sẽ được tái lập điện ngay khi mực nước rút. Song song với đó, đơn vị đang khẩn trương triển khai thay thế 2.345 công tơ bị ngập nước để bảo đảm an toàn vận hành sau lũ.

Giám đốc PC Lâm Đồng và đoàn công tác tặng quà động viên lực lượng khắc phục sự cố lưới điện ẢNH: ĐLLĐ

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc PC Lâm Đồng Phan Sỹ Duy ghi nhận tinh thần vượt khó của các đơn vị và yêu cầu toàn bộ lực lượng tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng, giữ vững nguyên tắc an toàn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân.

Lãnh đạo PC Lâm Đồng kiểm tra hiện trường và động viên đơn vị tại thôn Đường Mới, xã D’Ran ẢNH: ĐLLĐ

Làm việc với các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Trần Nhật Duy đề nghị song hành hai nhiệm vụ: đẩy mạnh khắc phục sự cố và chủ động rà soát thiệt hại của cán bộ công nhân viên do ảnh hưởng thiên tai để có phương án hỗ trợ kịp thời, đặc biệt với các trường hợp khó khăn, thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa.

Những ngày qua những "chiến sĩ áo cam" đang căng mình sửa chữa, khôi phục dòng điện tại xã D'ran ẢNH: ĐLLĐ

Sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo PC Lâm Đồng đã tạo thêm động lực tinh thần cho lực lượng trực tiếp xử lý sự cố lưới điện. Toàn đơn vị đang dốc toàn lực, huy động tối đa nhân lực và phương tiện nhằm đẩy nhanh tiến độ khôi phục, bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân sau mưa lũ.

Lực lượng xung kích ngày đêm khắc phục sự cố lưới điện hư hỏng do thiên tai ẢNH: ĐLLĐ

Sáng cùng ngày, ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc PC Lâm Đồng, thay mặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trao 1 tỉ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, thể hiện tinh thần "ngành Điện vì cộng đồng".

Đại diện Tập đoàn Điện lực, ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng, trao ủng hộ 1 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ẢNH: ĐLLĐ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Duy chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của bà con và khẳng định cán bộ, công nhân ngành Điện luôn đồng hành cùng địa phương, không chỉ trong khôi phục lưới điện mà còn trong hỗ trợ đời sống người dân. Ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ trân trọng cảm ơn EVN; nguồn lực này sẽ được phân bổ đúng đối tượng, kịp thời giúp bà con vùng thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.