Lãnh đạo PepsiCo: Việt Nam đóng vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực

Ông hãy cho biết vì sao Suntory PepsiCo Việt Nam quyết định thực hiện khoản đầu tư lớn vào nhà máy Tây Ninh ở thời điểm này?

Ông Eugene Willemsen: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, với dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng và khát vọng phát triển rất mạnh mẽ. Đó là những yếu tố khiến Việt Nam trở thành thị trường chiến lược của chúng tôi trong nhiều năm qua.

Nhà máy Tây Ninh đánh dấu một chương phát triển mới với mảng kinh doanh nước giải khát của PepsiCo tại Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, đây là minh chứng cho niềm tin của chúng tôi vào triển vọng dài hạn của thị trường. Chúng tôi không đầu tư cho một chu kỳ kinh doanh ngắn hay một vài năm trước mắt, mà đầu tư vì tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn, năng lực sản xuất của Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất của PepsiCo và các đối tác tại châu Á.

Ông Eugene Willemsen, Tổng giám đốc ngành hàng Nước giải khát Quốc tế, PepsiCo

Vậy nhà máy này sẽ thay đổi vai trò của Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của PepsiCo như thế nào?

Việt Nam hôm nay không còn chỉ là một thị trường tiêu dùng hấp dẫn. Chúng tôi nhìn thấy Việt Nam ngày càng trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng trong khu vực.

Nhà máy Tây Ninh giúp tăng năng lực sản xuất, nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng và củng cố khả năng đáp ứng thị trường trong dài hạn. Nhà máy là một trong những khoản đầu tư sản xuất lớn nhất của liên minh ngành hàng nước giải khát Suntory PepsiCo tại khu vực, qua đó khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất quốc tế của chúng tôi.

Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, đang thay đổi khá nhanh. Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược sản phẩm của PepsiCo?

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất mà chúng tôi quan sát được.

Nếu trước đây người tiêu dùng thường gắn bó với một vài loại đồ uống quen thuộc thì ngày nay, đặc biệt với Gen Z và Gen Alpha, họ lựa chọn khác nhau tùy từng thời điểm và nhu cầu. Có lúc họ chọn nước đóng chai, lúc là nước điện giải sau khi vận động, đồ uống tăng lực khi cần bổ sung năng lượng, hay những sản phẩm ít đường và không đường khi mong muốn có được nhiều lựa chọn hơn trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ có danh mục sản phẩm đa dạng, mà còn phải liên tục đổi mới để bắt kịp nhu cầu đang thay đổi rất nhanh của người tiêu dùng.

Đó cũng là lý do nhà máy Tây Ninh được thiết kế với khả năng sản xuất nhiều nhóm đồ uống và nhiều quy cách bao bì trên cùng một nền tảng công nghệ. Điều này giúp chúng tôi rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường, phản ứng nhanh hơn trước các xu hướng tiêu dùng và tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Eugene Willemsen (thứ hai từ trái qua) trong buổi chia sẻ tại lễ khánh thành nhà máy Suntory PepsiCo Việt Nam tại Tây Ninh

Bên cạnh đổi mới sản phẩm, phát triển bền vững sẽ được hiện thực hóa như thế nào tại nhà máy mới?

Với chúng tôi, đổi mới và phát triển bền vững luôn song hành.

Nhà máy Tây Ninh được xây dựng với các công nghệ giúp tối ưu sử dụng năng lượng, tài nguyên nước và giảm tác động đến môi trường. Quan trọng hơn, đây cũng là nền tảng để chúng tôi mở rộng các sáng kiến bao bì bền vững tại Việt Nam. Nhà máy có khả năng sản xuất các sản phẩm sử dụng chai làm từ 100% nhựa tái chế (rPET), qua đó hỗ trợ chiến lược giảm sử dụng nhựa nguyên sinh và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành đồ uống.

Theo tôi, công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số và giảm dấu chân môi trường cũng chính là những tiêu chí mà Việt Nam đang hướng tới trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Chúng tôi tin khoản đầu tư này hoàn toàn phù hợp với định hướng đó.

Ông kỳ vọng nhà máy Tây Ninh sẽ mang lại những giá trị gì cho địa phương trong dài hạn?

Chúng tôi luôn tin rằng doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi cùng phát triển với cộng đồng.

Nhà máy tại Tây Ninh không chỉ tạo thêm việc làm trực tiếp mà còn thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái các nhà cung cấp địa phương trong các lĩnh vực nguyên vật liệu, bao bì và dịch vụ kỹ thuật. Việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong nước cũng góp phần tạo thêm giá trị cho kinh tế địa phương.

Chúng tôi cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ nhân tài tương lai. Thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục và đối tác trong ngành, chúng tôi tạo cơ hội hỗ trợ sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và trang bị những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp sau này. Hỗ trợ phát triển nhân tài là một phần quan trọng trong định hướng tăng trưởng và đầu tư dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam.