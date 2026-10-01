Lãnh đạo Tháp Eiffel sẽ từ chức vì vụ việc gây phẫn nộ

Công ty Vận hành Tháp Eiffel (Sete) hôm 29.9 thông báo ông Patrick Branco Ruivo sẽ rời khỏi vị trí của mình vào cuối năm nay, theo tờ The Guardian. Ông Ruivo được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Sete vào tháng 11.2018.

Ông Patrick Branco Ruivo vào năm 2020 Ảnh: AFP

Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra nội bộ về lý do ban quản lý tháp yêu cầu nhân viên nữ tránh mặt trong chuyến thăm của tổ chức tâm linh Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) vào ngày 5.9. Yêu cầu đó đã châm ngòi cho một cuộc đình công của các nhân viên và gây ra sự phẫn nộ rộng rãi.

Trong thông báo, Sete cho hay cuộc điều tra đã "phát hiện ra hàng loạt vấn đề và thiếu sót trong khâu lên kế hoạch cho các chuyến thăm chính thức cũng như công tác tổ chức chuyến thăm ngày 5.9, dẫn đến việc các nhân viên nữ bị gạt ra ngoài lề vào ngày diễn ra sự kiện". Công ty nói thêm rằng vụ việc đã tạo ra "một tình huống không thể chấp nhận được".

Việc loại các nhân viên nữ khỏi các vị trí làm việc đã dẫn đến cuộc đình công kéo dài một ngày, buộc Tháp Eiffel phải đóng cửa. Trong một tuyên bố vào thời điểm đó, các nhân viên đã lên án "những chính sách tại nơi làm việc khiến nhân viên nữ bị gạt sang một bên, bị thay thế và trở nên vô hình chỉ vì giới tính của họ".

"Một số người được yêu cầu rời khỏi vị trí làm việc và chờ đợi trong các phòng riêng biệt. Tại một số vị trí, phụ nữ bị nam giới thay thế. Tất cả nhân viên nữ đều bị chỉ thị không đi qua hoặc bước vào một số khu vực nhất định khi phái đoàn [Ấn Độ giáo] đang có mặt", các nhân viên viết.

Các nhân viên cho hay họ vô cùng sửng sốt khi rơi vào tình huống hoàn toàn trái ngược với các giá trị về sự bình đẳng và không phân biệt đối xử. "Tháp Eiffel là biểu tượng của Pháp. Chúng tôi tin rằng nơi đây cũng phải là tấm gương sáng trong việc đề cao các giá trị và cách đối xử với nhân viên", họ nhấn mạnh.

Tháp Eiffel ở Paris (Pháp) vào ngày 8.9.2026 Ảnh: AFP

Sete thừa nhận rằng phái đoàn BAPS đã yêu cầu hạn chế "sự tương tác với phụ nữ". Công ty nói thêm: "Lẽ ra những yêu cầu này không nên được chấp nhận".

Sau đó, BAPS đã lên tiếng xin lỗi vì "bất kỳ nỗi đau hay sự bất tiện nào" do vụ việc gây ra. Tổ chức này cho hay họ đã đưa ra đề nghị nói trên vì trong đoàn có sự hiện diện của nhiều tu sĩ, bao gồm cả nhà lãnh đạo tinh thần Mahant Swami Maharaj (93 tuổi), người có lời thệ nguyện cấm mọi hình thức tiếp xúc với phụ nữ.

Tòa thị chính Paris, cơ quan giám sát hoạt động của Tháp Eiffel, cũng đã xin lỗi vì đã không tuân thủ nguyên tắc bình đẳng của Pháp, theo The Guardian.