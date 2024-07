Lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 19.7 cho biết: "Đau buồn trước tin nhà lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chúng tôi bày tỏ lòng thành kính và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, cũng như gửi gắm tình đoàn kết với người dân và lãnh đạo Việt Nam trong giờ phút này".

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cũng thông tin Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch nước Tô Lâm, và thay mặt chính phủ và nhân dân Ấn Độ gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng đã gửi lời chia buồn đến người dân Việt Nam. "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã để lại một khoảng trống khôn nguôi. Tầm nhìn sâu rộng của Tổng Bí thư về quyền tự chủ chiến lược và thúc đẩy quản trị tốt ở Việt Nam đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi, khi chúng tôi gặp nhau tại Hà Nội vào tháng 7.2023", ông Anwar Ibrahim viết.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim gửi lời chia buồn trên mạng xã hội X

Chụp màn hình X Thủ tướng Anwar Ibrahim

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quan hệ Việt Nam - Malaysia sẽ trường tồn, và di sản của Tổng Bí thư sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai ở Việt Nam và trên khắp Đông Nam Á.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez ngày 19.7 đã bày tỏ tiếc thương sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam anh em, gia đình và người thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cũng đã viết trên X, gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài đăng gửi lời chia buồn của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz trên X Chụp màn hình X Thủ tướng Manuel Marrero Cruz

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon viết trong ngày 20.7: "Thay mặt chính phủ và nhân dân New Zealand, tôi ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ New Zealand - Việt Nam. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Tổng Bí thư và người dân Việt Nam".