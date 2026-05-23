Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu bảo vệ vườn chim Hai Chìa

Xử lý nghiêm hành vi săn bắt động vật, chim quý hiếm

Ngày 23.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Châu Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn đôn đốc, nhắc nhở thực hiện nghiêm công tác bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có vườn chim vạc (thường được gọi là vườn chim Hai Chìa) của ông Lê Văn Chìa (80 tuổi, ở ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long).

Lực lượng chức năng làm việc tại nhà ông Lê Văn Chìa ẢNH: NAM LONG

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức về lĩnh vực quản lý động vật hoang dã và đa dạng sinh học đến người dân, không thực hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh.

Những con cò trắng tại vườn chim Hai Chìa ẢNH: NAM LONG

Sở có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc đánh giá tình trạng loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã và quan trắc môi trường; điều tra, thống kê, tổng hợp thông tin về diễn biến loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã phục vụ bảo vệ, mở rộng vườn chim của ông Lê Văn Chìa. Bên cạnh đó, cơ quan này cần rà soát xây dựng lại kế hoạch bảo vệ, nâng cấp, mở rộng vườn chim vạc tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long khảo sát tại vườn chim Hai Chìa ẢNH: NAM LONG

UBND tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng săn, bắt, bẫy, mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn xã, phường và tại vườn chim nói trên, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường thường xuyên rà soát các đối tượng có nguy cơ, biểu hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, từ đó có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh cụ thể; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh. Qua kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì thực hiện xử phạt theo thẩm quyền.

Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long khảo sát vườn chim Hai Chìa

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh nguy cơ vườn chim Hai Chìa đang bị xâm hại, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long gồm nhiều ngành đã đến khảo sát vườn chim, báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Long để có hướng bảo tồn vườn chim này.

Ông Lê Văn Chìa (bên trái) trao đổi với lực lượng chức năng ẢNH: NAM LONG

Trước đó, năm 2023, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ, nâng cấp, mở rộng vườn chim vạc tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long).

Vườn chim vạc của ông Lê Văn Chìa nằm trên diện tích đất khoảng 1,8 ha ở ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 2006, khi phát hiện chim về cư ngụ ngày càng đông, cao điểm lên đến hơn 2.000 con, ông Chìa đã quyết định không làm xáo trộn khu vườn mà tạo thêm sinh cảnh tự nhiên cho chim cư trú.

Đàn cò ốc tại vườn chim của ông Hai Chìa ẢNH: NAM LONG

Sau đó, các loài chim khác như cò trắng, cò ốc, cồng cộc cũng bắt đầu kéo về càng nhiều và hình thành quần thể chim cho đến nay.

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận tại vườn chim này có 33 loài thuộc 20 họ, 12 bộ. Trong đó, có ít nhất 13 cá thể cò ốc, 6 cá thể quắm đen, khoảng 130 - 135 cá thể cò ruồi, khoảng 80 - 120 cá thể cò trắng, khoảng 190 - 260 cá thể cốc đen, khoảng 600 - 625 cá thể vạc...

Theo kết quả khảo sát hiện tại, vườn chim Hai Chìa có các loài chim như kết quả điều tra năm 2021, trừ loài quắm đen (chưa phát hiện); đồng thời không có các loài chim thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm. Ước tính tổng số có 2.000 con chim, trong đó loài cò ốc tăng đột biến về số lượng (khoảng 1.000 con). Trong buổi khảo sát, lực lượng chức năng ghi nhận có 3 con chim bị chết (nghi bị săn bắn) và nhiều xác chim khác được chôn lấp...







