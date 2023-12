Lãnh đạo TP.HCM nói về việc Giám đốc Sở Tài chính Lê Duy Minh bị bắt

Chiều 23.12, tổ Đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, đơn vị số 12 gồm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Quận ủy Q.11 Trương Quốc Lâm và Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP.HCM Trần Quang Thắng tiếp xúc cử tri Q.11 sau kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM.



Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đến công tác giám sát của HĐND, kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông, chỉnh trang đô thị và cải tạo nhà ven kênh rạch.

Về công tác phòng chống tham nhũng, cử tri Đặng Văn Rành (P.1, Q.11) cho rằng TP.HCM cần sớm thực hiện các quy định mới của Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Liên quan đến vụ việc ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM bị bắt về tội nhận hối lộ, cử tri Đặng Văn Rành cho rằng thành phố cần xây dựng quy chế kiểm tra giám sát để không xảy ra sai phạm. Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản để xảy ra tham nhũng.

Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 6.12 NGUYỄN ANH

Trao đổi lại các vấn đề cử tri đặt ra, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết công tác kiểm tra, giám sát của HĐND TP.HCM có nhiều đổi mới, cố gắng, đặc biệt là ở các quận không còn HĐND khi thực hiện chính quyền đô thị.

Ở cấp thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao làm đầu mối thống kê các cuộc thanh tra, kiểm tra của Thanh tra TP.HCM, các ngành, HĐND TP.HCM… để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thông qua kế hoạch chung, tránh chồng chéo.

Về công tác phòng chống tham nhũng, ông Hải cho biết việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một vấn đề lớn và thành phố sẽ thực hiện một cách nghiêm túc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trường hợp cán bộ, công chức, đảng viên vô tình hoặc nhận thức về vấn đề chưa tới để có những sai sót, có thể căn cứ vào hoàn cảnh để xem xét từng trường hợp.

"Nếu cố tình vi phạm hoặc suy thoái đạo đức để nhận tiền, TP.HCM sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM đang theo dõi 10 vụ án và 13 vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng", ông Hải thông tin.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN ANH

Về vụ việc Giám đốc Sở Tài chính Lê Duy Minh bị bắt về tội nhận hối lộ, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết TP.HCM đã bổ sung các quy trình để bổ nhiệm cán bộ như lấy ý kiến cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Lê Duy Minh làm Giám đốc Sở Tài chính thì chưa phát hiện ra vụ việc.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM nhìn nhận đây là một vấn đề rất đáng tiếc và cũng là một bài học để thành phố thực hiện quy trình công tác cán bộ trong thời gian tới tốt hơn.

Ông Lê Duy Minh (51 tuổi), có thời gian dài công tác tại Cục Thuế TP.HCM, trải qua nhiều vị trí công tác, và giữ chức Cục trưởng từ tháng 1.2020. Đến tháng 11.2022, UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm ông Minh làm Giám đốc Sở Tài chính.

Ngày 19.12, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Duy Minh về tội nhận hối lộ.

Việc bắt ông Minh là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

TP.HCM cố gắng di dời 65% nhà trên kênh rạch vào năm 2025

Liên quan đến việc chỉnh trang nhà ở trên và ven kênh rạch, Phó bí thư Nguyễn Hồ Hải cho biết thành phố cố gắng đạt trên 65% kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, TP.HCM gặp nhiều yếu tố khách quan như dồn sức phòng chống dịch Covid-19, kinh tế suy thoái… nên việc thu hút các nguồn lực xã hội cùng với vốn đầu tư công gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Rạch Xuyên Tâm, đoạn qua Q.Bình Thạnh, TP.HCM NHẬT THỊNH

Tại kỳ họp vừa qua, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi (Q.8) dài 4,3 km, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng bằng vốn ngân sách, dự kiến di dời 1.017 căn nhà.

Trước đó, TP.HCM cũng thông qua việc đầu tư dự án rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), tổng mức đầu tư khoảng 9.700 tỉ đồng, dự kiến di dời gần 1.900 căn nhà.

Dịp này, tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 12 trao tặng 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Q.11.