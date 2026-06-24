Lãnh đạo Triều Tiên nói 'đang trang bị vũ khí hạt nhân' cho hải quân

Tin liên quan Ông Kim Jong-un lên tàu khu trục, xem phóng tên lửa chiến lược Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã thị sát một khu trục hạm 5.000 tấn lớp Choe Hyon vừa được chế tạo và giám sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ khu trục hạm này. Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Triều Tiên Kim Jong-un Tàu chiến Hàn Quốc Đảng Lao Động Triều Tiên Thành phố cảng nhà lãnh đạo triều tiên vũ khí hạt nhân Mỹ chiến tranh hạt nhân khả năng phòng thủ khả năng răn đe hải quân Bán đảo Triều Tiên CHDCND Triều Tiên tàu khu trục Choe Hyon
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