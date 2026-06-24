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Lãnh đạo Triều Tiên nói 'đang trang bị vũ khí hạt nhân' cho hải quân
Video Thế giới

Lãnh đạo Triều Tiên nói 'đang trang bị vũ khí hạt nhân' cho hải quân

Trúc Huỳnh - Khánh An
Phát biểu tại lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này sẽ đóng các tàu chiến 10.000 tấn và trang bị vũ khí hạt nhân.

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