Lãnh đạo Việt Nam thăm hỏi Nhật Bản sau động đất, sóng thần

Ngày 2.1, theo Bộ Ngoại giao, được tin trận động đất, sóng thần xảy ra tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận miền Trung Nhật Bản, gây tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 2.1 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Một con đường và những ngôi nhà bị sập do động đất ở thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) ngày 1.1 REUTERS

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko.

AFP dẫn lời Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết khu vực Noto thuộc tỉnh Ishikawa đã ghi nhận 21 chấn động liên tiếp với cường độ từ 4 độ Richter trở lên trong vòng 90 phút. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có cường độ 7,6 độ Richter, xảy ra lúc 16 giờ 10 ngày 1.1 (giờ địa phương).

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết chưa có thông tin thương vong của người Việt trong trận động đất xảy ra vào ngày 1.1.

Theo thông tin mới nhất do Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) cung cấp, toàn bộ thực tập sinh Việt Nam do tổ chức này tiếp nhận làm việc tại các tỉnh Toyama, Fukui và Ishikawa đều an toàn. Nhóm công tác tiếp tục theo dõi thông tin từ các địa phương bị ảnh hưởng nặng trong trận động đất, đặc biệt là tỉnh Ishikawa với bán đảo Noto - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.

Bán đảo Noto là khu du lịch với 2 thành phố lớn nhất là Wajima và Wakura Onsen, có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão. Đây là 2 nơi bị thiệt hại nặng trong động đất và cũng là 2 địa phương có lao động Việt Nam được tuyển dụng làm việc theo tư cách kỹ năng đặc định và tư cách thực tập sinh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đầu mối cộng đồng người Việt tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng của động đất, sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.