Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lãnh thưởng 1.000 USD nhờ bắt 87 con trăn

Văn Khoa
Văn Khoa
12/08/2025 18:27 GMT+7

Một người ở bang Florida (Mỹ) đã được trao thưởng 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng) vì đã bắt được 87 con trăn chỉ trong một tháng.

Ông Aaron Mann đã giành được giải thưởng hằng tháng nói trên trong khuôn khổ Chương trình Diệt trăn của Khu Quản lý nước nam Florida, một chương trình khuyến khích cư dân có kỹ năng bắt và giết càng nhiều trăn Miến Điện xâm nhập càng tốt, theo tờ New York Post tối 11.8 (giờ Mỹ).

Được thưởng 1.000 USD sau khi bắt 87 con trăn trong một tháng - Ảnh 1.

Ông Aaron Mann đã giành được giải thưởng 1.000 USD vì bắt được nhiều trăn Miến Điện nhất ở bang Florida (Mỹ) trong tháng 7

Ảnh: Chụp màn hình New York Post

Vào đầu năm 2025, chương trình nói trên đã đưa ra một giải thưởng tiền mặt sẽ được trao cho những người bắt được số lượng trăn cao nhất mỗi tháng.

Bang Florida đã tài trợ cho một loạt các sự kiện khác nhằm giảm dần số lượng trăn, trong đó có chương trình Thử thách trăn Florida hằng năm. Nhiều người đã tham gia chương trình Thử thách trăn Florida, nhưng chỉ tiêu diệt được 200 con trong cuộc săn kéo dài 10 ngày vào năm ngoái.

Người chiến thắng chương trình Thử thách trăn Florida chỉ bắt được 20 con trăn, nhưng đã mang về nhà phần thưởng 10.000 USD. Ngoài ra, những người chuyên bắt trăn được trả 50 USD cho mỗi con họ bắt được. Đối với những con trăn dài hơn chiều dài trung bình 4 feet (khoảng 1,2 m), cứ mỗi 30 cm dài hơn thì sẽ được thưởng thêm 25 USD.

Vào năm 2023, một con trăn dài khoảng 5,7m đã bị bắt ở Florida. Con trăn đó sẽ có giá 425 USD, nếu được tính theo các chương trình khuyến khích mới.

Nông dân Indonesia bị trăn khổng lồ nuốt chửng

Trăn Miến Điện đã xuất hiện khắp Everglades, vùng đất tự nhiên ngập nước nhiệt đới nằm ở miền nam Florida, từ thập niên 1990. Quần thể trăn Miến Điện chỉ tăng lên, và các quan chức vẫn chưa biết con số chính xác là bao nhiêu.

Khoảng 19.000 con trăn đã bị đưa ra khỏi Everglades kể từ năm 2000, theo New York Post dẫn số liệu từ Fox Weather Service.

Tin liên quan

3 giờ sáng vào nhà vệ sinh, phát hiện con trăn lớn trong bồn cầu

3 giờ sáng vào nhà vệ sinh, phát hiện con trăn lớn trong bồn cầu

Một người đàn ông ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một con trăn lớn cuộn tròn bên trong bồn cầu khi ông thức dậy vào sáng sớm.

Khám phá thêm chủ đề

trăn Thưởng trăn Miến Điện florida Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận