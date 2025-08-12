Lãnh thưởng 1.000 USD nhờ bắt 87 con trăn

Ông Aaron Mann đã giành được giải thưởng hằng tháng nói trên trong khuôn khổ Chương trình Diệt trăn của Khu Quản lý nước nam Florida, một chương trình khuyến khích cư dân có kỹ năng bắt và giết càng nhiều trăn Miến Điện xâm nhập càng tốt, theo tờ New York Post tối 11.8 (giờ Mỹ).

Ông Aaron Mann đã giành được giải thưởng 1.000 USD vì bắt được nhiều trăn Miến Điện nhất ở bang Florida (Mỹ) trong tháng 7 Ảnh: Chụp màn hình New York Post

Vào đầu năm 2025, chương trình nói trên đã đưa ra một giải thưởng tiền mặt sẽ được trao cho những người bắt được số lượng trăn cao nhất mỗi tháng.

Bang Florida đã tài trợ cho một loạt các sự kiện khác nhằm giảm dần số lượng trăn, trong đó có chương trình Thử thách trăn Florida hằng năm. Nhiều người đã tham gia chương trình Thử thách trăn Florida, nhưng chỉ tiêu diệt được 200 con trong cuộc săn kéo dài 10 ngày vào năm ngoái.

Người chiến thắng chương trình Thử thách trăn Florida chỉ bắt được 20 con trăn, nhưng đã mang về nhà phần thưởng 10.000 USD. Ngoài ra, những người chuyên bắt trăn được trả 50 USD cho mỗi con họ bắt được. Đối với những con trăn dài hơn chiều dài trung bình 4 feet (khoảng 1,2 m), cứ mỗi 30 cm dài hơn thì sẽ được thưởng thêm 25 USD.

Vào năm 2023, một con trăn dài khoảng 5,7m đã bị bắt ở Florida. Con trăn đó sẽ có giá 425 USD, nếu được tính theo các chương trình khuyến khích mới.

Trăn Miến Điện đã xuất hiện khắp Everglades, vùng đất tự nhiên ngập nước nhiệt đới nằm ở miền nam Florida, từ thập niên 1990. Quần thể trăn Miến Điện chỉ tăng lên, và các quan chức vẫn chưa biết con số chính xác là bao nhiêu.

Khoảng 19.000 con trăn đã bị đưa ra khỏi Everglades kể từ năm 2000, theo New York Post dẫn số liệu từ Fox Weather Service.