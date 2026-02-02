Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo có xung đột khu vực nếu Mỹ tấn công

Lãnh đạo Iran đã cảnh báo sẽ xảy ra một cuộc xung đột khu vực nếu Mỹ tấn công nước này, giữa lúc căng thẳng giữa Tehran và phương Tây đang leo thang.

Mỹ đã tăng cường hiện diện hải quân ở Trung Đông, khi Tổng thống Donald Trump đe dọa can thiệp vào Iran nếu nước này không đồng ý một thỏa thuận hạt nhân hoặc không ngừng dùng bạo lực trấn áp nười biểu tình.

Hôm 1.2, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ "không sợ hãi" trước những lời đe dọa này.

Ông nói người Iran không muốn tấn công bất kỳ quốc gia nào, nhưng "giáng một đòn mạnh vào bất kỳ ai tấn công và quấy rối" mình.

Bất chấp thế bế tắc, giới cầm quyền giáo sĩ Iran và chính quyền ông Trump đã ra tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán.

Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu trong một cuộc họp ở Tehran, Iran hôm 1.2 ẢNH: REUTERS

Hôm 31.1, quan chức an ninh cao cấp của Tehran thông báo trên mạng xã hội rằng các sắp xếp cho các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

Vài giờ sau, Nhà Trắng công bố đoạn video cho thấy ông Trump nói với các phóng viên rằng Iran đang "nói chuyện nghiêm túc" với Washington.

"Nếu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận thương lượng mà cả hai bên đều hài lòng, với điều kiện không có vũ khí hạt nhân. Họ nên làm điều đó, nhưng tôi không biết liệu họ có làm không. Nhưng họ đang nói chuyện nghiêm túc với chúng tôi", ông Trump nói.

Chủ tịch quốc hội Iran hôm 1.2 cũng cho biết nước này sẽ xếp các quân đội EU vào danh sách tổ chức khủng bố và xem xét trục xuất các tùy viên quân sự của EU.

Đây là phản ứng trước động thái vào tuần trước của Liên minh châu Âu (EU) xếp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hùng mạnh vào danh sách khủng bố.



