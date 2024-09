Lào Cai, Yên Bái và 8 tỉnh thành đối diện nguy cơ sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 6 giờ qua (từ 5 - 11 giờ ngày 22.9), khu vực các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như Xuân Sơn 87,4 mm (Phú Thọ); Tân Lập 85,4 mm, Bắc Phong 84,2 mm (Sơn La); Tà Si Láng 59,6 mm (Yên Bái); Háng Lìa 59,2 mm (Điện Biên); Bát Mọt 125,2 mm (Thanh Hóa); Thông Thụ 82 mm (Nghệ An)...





Nhiều tỉnh miền Bắc đang đối diện nguy cơ sạt lở đất ẢNH: ĐÌNH HUY

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện của 10 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An.





Các địa phương có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất ẢNH: NCHMF

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm 22.9, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc khi nào?

Từ ngày 23.9, mưa giảm dần ở trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Từ sáng 22 - 23.9, ở khu vực Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 90 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ chiều 22 - 23.9, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 90 mm, có nơi trên 150 mm; riêng Thừa Thiên - Huế 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm.