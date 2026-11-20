Từ 5 công đất ruộng đến vườn sầu riêng 5,5 ha

Ông Sáu cho biết, vườn sầu riêng rộng 5,5 ha hiện nay của ông bắt đầu từ 5.000 m2 đất ruộng của cha mẹ cho khi vợ chồng ông ra riêng năm 1976. Cuộc sống khi ấy khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào vài vụ lúa nên ông luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế.

Ông Lê Văn Sáu hiện sở hữu vườn sầu riêng rộng 5,5 ha với khoảng 1.000 gốc ẢNH: DUY TÂN

Ông từng thử sức với nhiều loại cây trồng như đậu, mía, cam sành, cam mật, vú sữa... nhưng hiệu quả chưa ổn định. Bước ngoặt đến sau một chuyến tham quan mô hình trồng cây ăn trái do Hội Nông dân địa phương tổ chức. Nhận thấy tiềm năng kinh tế của sầu riêng, năm 1980 ông quyết định cải tạo toàn bộ đất ruộng, trồng khoảng 100 gốc khổ qua xanh. "Lúc đó nhiều người cũng nói tôi liều, vì sầu riêng lâu cho trái, vốn đầu tư lại lớn. Nhưng tôi nghĩ nếu cứ trồng lúa mãi thì khó khá lên được", ông Sáu nhớ lại.

Sau gần 5 năm, vườn sầu riêng bắt đầu cho trái, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với cây lúa. Từ nguồn thu này, ông tích lũy vốn, mua thêm đất và từng bước mở rộng diện tích.

Mỗi năm, vườn sầu riêng giúp ông Sáu thu lãi khoảng 6 tỉ đồng ẢNH: CTV

Qua thời gian, ông liên tục thay đổi cơ cấu giống theo nhu cầu thị trường. Từ khổ qua xanh, ông chuyển sang Ri6, Monthong và đưa thêm các giống có giá trị cao như Musang King, Black Thorn, sầu riêng ruột đỏ vào canh tác. Hiện vườn có khoảng 1.000 gốc trên diện tích 5,5 ha, trong đó Monthong chiếm số lượng lớn.

Ông cũng chủ động loại bỏ những giống không còn phù hợp, đốn bỏ cây già, năng suất giảm để trồng thay thế, duy trì sức sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của vườn.

Gần 46 năm gắn bó với cây sầu riêng, ông vẫn nhớ vụ thu hoạch ấn tượng khi 1 ha cho khoảng 35 tấn trái. Thời điểm đó, giá sầu riêng lên đến 80.000 đồng/kg do số hộ trồng còn ít. Hiện vườn sầu riêng của ông được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, có mã số vùng trồng và liên kết với doanh nghiệp thu mua phục vụ xuất khẩu. Mỗi năm giúp ông thu lãi khoảng 6 tỉ đồng.

Tìm nhà khoa học để nâng hiệu quả sản xuất

Theo ông Sáu, sầu riêng là loại cây khó tính, đòi hỏi người trồng phải nắm vững kỹ thuật. Chỉ cần tưới nước không đúng thời điểm, xử lý ra hoa thiếu phù hợp hoặc chăm sóc sai quy trình cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất. "Làm sầu riêng mà không chịu học hỏi, không nhờ khoa học và những người đi trước thì khó thành công", ông chia sẻ.

Những cây sầu riêng già, năng suất giảm sẽ được ông Sáu thay thế bằng cây mới ẢNH: DUY TÂN

Trong một lần xem truyền hình, biết đến GS-TS Trần Văn Hâu, nguyên giảng viên cao cấp Đại học Cần Thơ, người có nhiều nghiên cứu về cây sầu riêng, ông Sáu chủ động tìm đến để học hỏi. Nhờ đó, ông được hướng dẫn cách nhận diện bệnh, điều chỉnh chế độ chăm sóc, xử lý ra hoa, nâng tỷ lệ đậu trái và chăm sóc cây theo từng giai đoạn. Có thời điểm, nhà khoa học còn trực tiếp đến vườn hướng dẫn kỹ thuật.

Ông Sáu cho rằng, sản xuất sầu riêng hiện nay không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm. Người trồng phải cập nhật kiến thức, nắm bắt yêu cầu của thị trường và doanh nghiệp, nhất là các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, chiếc điện thoại thông minh cũng trở thành công cụ hỗ trợ ông tìm kiếm thông tin, trao đổi kỹ thuật và cập nhật thị trường.

Những thành tích trong sản xuất và đóng góp cộng đồng được ông Sáu lưu giữ tại nhà ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho gia đình, mô hình của ông còn tạo việc làm cho lao động địa phương. Mỗi năm, gia đình thuê hơn 60 lao động thực hiện các công việc chăm sóc, bón phân, phun thuốc, thu hoạch... với thu nhập bình quân khoảng 50 triệu đồng/người/năm.

Ông cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm thông qua mô hình "Nông dân dạy nông dân" và Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú. Với những hộ khó khăn, ông hỗ trợ vốn, cây giống và hướng dẫn kỹ thuật. Đặc biệt, có 4 hội viên nông dân được ông cho mượn tổng cộng 400 triệu đồng để phát triển sản xuất.

Theo ông Sáu, muốn phát triển sầu riêng bền vững, nông dân phải thay đổi tư duy, không thể sản xuất theo kiểu mạnh ai nấy làm. Việc tuân thủ quy trình, bảo đảm chất lượng và liên kết với doanh nghiệp là điều kiện quan trọng để giữ đầu ra ổn định. Từ kinh nghiệm của mình, ông vận động các hộ xung quanh cùng thay đổi phương thức canh tác, hướng đến hình thành vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Với những thành tích trong sản xuất và đóng góp cho cộng đồng, năm 2026, ông Sáu được bình chọn là một trong 96 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới". Trước đó, ông từng nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022 và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2020.

Ở tuổi 82, ông Sáu vẫn chưa nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Những cây sầu riêng già được thay thế, giống mới có giá trị cao được đưa vào canh tác, quy trình sản xuất ngày càng chuẩn hóa. Với ông, làm nông nghiệp muốn thành công phải biết nắm bắt thị trường, đi cùng nhà khoa học và không ngừng đổi mới cách sản xuất.