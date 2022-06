Lập 2 dự án đất nền 'ảo', lừa đảo 39 tỉ đồng

Ngày 8.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Ngọc Anh (42 tuổi, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Phạm Ngọc Anh là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt là Công ty Nam Việt Homes, trụ sở tại Q.1) đã lập 2 dự án đất nền “ảo” để lừa đảo khách hàng 39 tỉ đồng.

Theo Công an TP.HCM, năm 2018, Công ty Nam Việt Homes lập dự án đất nền Civitas Linh Đông (số 770 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM) đã quảng cáo, bán cho nhiều khách hàng. Đến thời điểm giao đất như thỏa thuận, Công ty Nam Việt Homes không thực hiện, không trả lại tiền cho người mua.

Năm 2020, Công an TP.HCM nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân nên vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án. Lúc này, Phạm Ngọc Anh đã bỏ trốn nên Công an TP.HCM đã quyết định truy nã. Đầu tháng 2.2022, Công an TP.HCM đã bắt được Phạm Ngọc Anh.





Cũng thời gian trên, Công ty Nam Việt Homes đã “vẽ” dự án đất nền không có thật mang tên Heart Land Tân Hóa (số 7 Kênh Tân Hóa, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú) để bán cho nhiều người lấy tiền.