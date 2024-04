Lập chốt xuyên đêm quyết xóa sổ 'bãi đỗ xe trái phép lớn nhất thủ đô'

Trao đổi với Thanh Niên sáng 12.4, trung tá Nguyễn Văn Lợi, Phó trưởng Công an P.Đại Kim (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết lực lượng liên ngành trên địa bàn vừa tiến hành lập chốt để xử lý dứt điểm "bãi đỗ xe trái phép lớn nhất thủ đô" trên đường Nghiêm Xuân Yêm, trước mặt khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.



Chính quyền sở tại đã thiết lập chốt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường Nghiêm Xuân Yêm KHẮC HIẾU

Theo đó, lực lượng chức năng thành lập 3 chốt xử lý xe ô tô dừng đỗ sai quy định. Mỗi ca trực chốt có sự tham gia của 6 cán bộ phường cùng 3 dân quân tự vệ. Các cán bộ có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được dừng đỗ xe sai quy định dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý.

Từ ngày 10.4 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh (Công an Q.Hoàng Mai), Công an P.Đại Kim và các đơn vị liên quan đã cẩu kéo 3 xe ô tô và xử phạt 6 xe ô tô. Tổng số tiền xử phạt đối với 9 trường hợp này là 8,1 triệu đồng.

Xe ô tô dừng, đỗ trái phép dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm bị lực lượng liên ngành xử lý KHẮC HIẾU

Bên cạnh việc lập chốt xuyên đêm xử lý vi phạm, cơ quan chức năng cũng tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhân dân để tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Theo trung tá Lợi, quá trình lập chốt xử lý vi phạm và tuyên truyền việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, bên cạnh việc đa số đồng tình ủng hộ thì cũng có một số cư dân phản ứng và cho rằng "đỗ ô tô dưới lòng đường vào ban đêm thì có ảnh hưởng đến ai".

"Công an P.Đại Kim cũng đã đề nghị UBND P.Đại Kim nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cấp phép các điểm trông giữ phương tiện đủ điều kiện, như ô đất gần nghĩa trang Kim Lũ (P.Đại Kim) đã được giải phóng mặt bằng xong làm điểm trông giữ ô tô phục vụ nhu cầu của cư dân", trung tá Lợi cho biết thêm.

Chốt xử lý vi phạm được duy trì hoạt động 24/24 giờ để xử lý triệt để tình trạng đỗ xe ô tô tràn lan dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm KHẮC HIẾU

Như Thanh Niên đã phản ánh, nhiều năm qua, lòng đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn trước mặt khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ đã trở thành "bãi xe trái phép lớn nhất thủ đô". Do không có nơi gửi xe nên rất nhiều người dân sống tại khu đô thị này bất chấp biển cấm, ngày đêm đỗ xe ô tô dưới lòng đường.

Về đêm, lượng xe đổ về ngày càng nhiều, có thời điểm lên tới cả trăm chiếc. Việc ô tô chiếm dụng gần hết lòng đường, kéo dài hàng trăm mét, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý đô thị Q.Hoàng Mai, có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến thực trạng ô tô đỗ trái phép dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm diễn ra nhiều năm, không được xử lý dứt điểm.

Cụ thể, khu vực đỗ ô tô ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ rất hạn chế, trong khi nhu cầu đỗ phương tiện cao. Một số ô đất quy hoạch bãi đỗ xe quanh khu vực chưa được đầu tư. Ngoài ra, do ý thức người dân còn hạn chế, dù các lực lượng đã ra quân xử lý rất nhiều lần…

Ông Đức cho biết thêm, Q.Hoàng Mai xác định đây là điểm nóng nên trong thời gian tới sẽ tập trung giải quyết triệt để và một trong các giải pháp đặt ra là vận động, tuyên truyền.