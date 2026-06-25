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Lập Đức Jewellery - Hành trình vàng son kiến tạo giá trị bền vững

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Chặng đường đã qua của Lập Đức Jewellery không chỉ là câu chuyện phát triển của một thương hiệu trang sức, mà còn là hành trình bền bỉ kiến tạo niềm tin. Với khát vọng tôn vinh vẻ đẹp chân thực và sự thịnh vượng của khách hàng, thương hiệu không ngừng hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm qua từng giai đoạn phát triển.
Lập Đức Jewellery - Hành trình vàng son kiến tạo giá trị bền vững - Ảnh 1.

Lập Đức Jewellery - Giá trị vượt trội cùng năm tháng

Lập Đức Jewellery đã đầu tư lớn vào phát triển hệ thống cửa hàng, nâng cấp sản phẩm, và đặc biệt là cải thiện trải nghiệm mua sắm cả trực tuyến lẫn trực tiếp. Thương hiệu hiện sở hữu 5 cửa hàng và tiếp tục tập trung nguồn lực cho chiến lược mở rộng bền vững, hướng đến mục tiêu đưa Lập Đức Jewellery hiện diện rộng khắp Việt Nam.

Với Lập Đức Jewellery, trải nghiệm mua sắm không dừng lại khi sản phẩm được trao đến tay khách hàng mà còn được tiếp nối bằng sự đồng hành lâu dài. Thương hiệu áp dụng nhiều chính sách hậu mãi thiết thực như làm sạch trang sức trọn đời, vận chuyển miễn phí và hỗ trợ đổi trả linh hoạt. Mang đến sự an tâm với khách hàng.

Trong tương lai, Lập Đức Jewellery mong muốn được đồng hành cùng nhiều khách hàng hơn trên khắp Việt Nam. Trở thành điểm đến tin cậy, nơi mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn lưu giữ những câu chuyện và khoảnh khắc ý nghĩa của mỗi khách hàng.

Lập Đức Jewellery - Giá trị vượt trội cùng năm tháng

Website: https://lapduc.vn/

Hotline: 026.3650.7886

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