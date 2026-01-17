Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lập Poker, tiền đạo Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vẫn lo 'chung kết' bảng
Video Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Lập Poker, tiền đạo Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vẫn lo 'chung kết' bảng

Võ Hiếu
Võ Hiếu
17/01/2026 03:19 GMT+7

Thắng đậm trận thứ 2 và giữ ngôi đầu, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bước vào lượt cuối với lợi thế lớn nhưng vẫn không thể chủ quan, bởi phía trước họ là cuộc đối đầu được ví như 'trận chung kết vòng bảng' gặp Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, đội vừa tạo dấu ấn với bàn thắng ở giây thứ 8 lịch sử nhưng lại đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc.

Chiều 16.1 trên sânTao Đàn, đội bóng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bước vào lượt trận thứ 2 vòng bảng với Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Với thế trận chủ động cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai giành chiến thắng đậm 10-0, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Lập Poker, tiền đạo Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vẫn lo 'chung kết' bảng

Nổi bật trong trận đấu là tiền vệ Nguyễn Phú Hồng Phúc khi ghi tới 4 bàn thắng, góp công lớn giúp đội nhà duy trì mạch toàn thắng.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng vẫn đi kèm sự thận trọng, bởi tấm vé đi tiếp vẫn phải phụ thuộc vào lượt trận cuối.

Đặc biệt, trận đấu cuối cùng của bảng được xem như "chung kết vòng bảng" khi Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai chạm trán Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM từng khiến SVĐ Tao Đàn bùng nổ với bàn thắng ở giây thứ 8, bàn thắng được đánh giá là nhanh nhất lịch sử giải Bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, nhưng lại không thể giữ trọn 3 điểm khi bị gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối.

Sau 2 lượt trận, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có 6 điểm, hiệu số +12 và đang nắm lợi thế lớn. Trong khi đó, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có 4 điểm, hiệu số +4. Điều này khiến cuộc đối đầu ở lượt cuối mang ý nghĩa quyết định, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM buộc phải thắng để tự quyết vé play-off, còn Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai chỉ cần 1 điểm để chắc suất đi tiếp.

giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam TNSV THACO CUP 2026 Cúp THACO Báo Thanh Niên DNTU Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai NLU ĐH Nông lâm TP.HCM
