Lập Quỹ bảo tồn di sản văn hóa: Nên hay không?

Sáng 23.10, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Tư pháp người chưa thành niên, Ủy ban Thường vụ QH cho biết đang có nhiều luồng ý kiến về nội dung quy định người dưới 18 tuổi phạm tội sẽ bị giam giữ tại trại giam riêng.

Có ý kiến nhất trí với quy định về trại giam riêng, nhưng đề nghị tính toán hiệu lực thi hành có thể muộn hơn (khoảng 2 - 3 năm) để chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, đất đai, xây dựng. Có ý kiến đề nghị khi xây trại giam riêng thì tổ chức lấy ý kiến của công an địa phương, cũng có ý kiến đề nghị không xây dựng trại giam riêng mà chỉ quy định tổ chức phân trại hoặc khu giam giữ riêng trong trại giam...

Theo Ủy ban Thường vụ QH, hiện số lượng người chưa thành niên chấp hành án tại các trại giam không lớn, nhưng được bố trí ở nhiều trại giam trên cả nước, một số trại chỉ có khoảng hơn 20 phạm nhân, nên rất khó khăn cho việc bố trí dạy văn hóa, dạy nghề, cũng như khó đáp ứng được các yêu cầu riêng đặt ra đối với người chưa thành niên. Để đáp ứng yêu cầu phải có khu vực chấp hành án dành riêng, vừa có nhiều lựa chọn cho cơ quan thực thi và vừa bảo đảm tính ổn định của luật, Ủy ban Thường vụ QH đã đề nghị chỉnh lý dự thảo theo hướng quy định về cả 3 mô hình gồm trại giam riêng, phân trại và khu giam giữ riêng. Việc lựa chọn mô hình nào sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định căn cứ vào điều kiện thực tế. Đồng thời, quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2028 (chậm 2 năm so với thời điểm luật có hiệu lực - PV).