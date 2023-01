Lập tổ công tác Chính phủ đôn đốc, kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Tiến độ bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 3 của TP.HCM đạt nhanh kỷ lục



Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác thi công dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án thành phần 1A dài 8,22 km, có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng. Dự án có điểm đầu từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vượt sông Đồng Nai kết nối vào điểm cuối là tỉnh lộ 25B. Về giải phóng mặt bằng, hiện tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành công tác đền bù 7,5/49,1 ha và bàn giao 1.350/6.300 m tổng chiều dài tuyến. TP.HCM đã hoàn thành công tác đền bù 34,19/35,72 ha, bàn giao 1.920/1.920 m tổng chiều dài tuyến. Tiến độ bàn giao mặt bằng của TP.HCM đạt nhanh kỷ lục từ trước đến nay đối với các dự án công trình giao thông đi qua khu vực đô thị.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, qua khảo sát cho thấy diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án chiếm hơn 90%, nếu làm theo cách thông thường (bồi thường đất nông nghiệp và đất ở cùng lúc) sẽ chậm bàn giao 100% mặt bằng để triển khai dự án. Do đó, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường TP trao đổi thống nhất thực hiện việc thu hồi đất nông nghiệp trước (sau 90 ngày) và vận động người dân có đất ở chấp thuận cho thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và nhận nền tái định cư mà không chờ hết thời hạn 180 ngày như quy định tại điều 67 luật Đất đai 2013. Đây là cách làm mới, có thể tiết kiệm được 90 ngày so với kế hoạch đề ra. Hiện TP.HCM đã chuẩn bị khu tái định cư tại chỗ để bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa trắng. Về nguồn vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án, phía chủ đầu tư thông tin hiện đang khan hiếm do đồng loạt triển khai nhiều dự án, đặc biệt là cát đắp nền. Vì thế, phía TP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh có mỏ vật liệu quan tâm hỗ trợ, ưu tiên vật liệu cho dự án đường Vành đai 3. Đồng thời chỉ đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường xem xét, hướng dẫn triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục để khai thác mỏ vật liệu xây dựng nhằm chủ động nguồn vật liệu đắp cho dự án.



Hà Mai