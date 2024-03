Lập ‘tuyệt phẩm’ y chang Di Maria, siêu tiền đạo Nguyễn Minh Nhật tiết lộ lý do thú vị

Nguyễn Minh Nhật đang dẫn đầu giải Vua phá lưới ở vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) với 5 bàn thắng. Các bàn thắng quan trọng này của Minh Nhật đã giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở trận chung kết gặp đội Trường ĐH Thủy lợi tranh ngôi vô địch lúc 15 giờ 45 ngày 31.3.

Niềm vui của Minh Nhật (10) khi đưa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM vào chung kết NGỌC DƯƠNG

Ở mùa lần I - 2023, Minh Nhật là vua phá lưới với 6 bàn thắng, có tên trong đội hình tiêu biểu xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, anh và đồng đội chỉ an ủi với vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải. Mùa lần II - 2024 Cúp THACO, Minh Nhật và đồng đội đang có cơ hội lên ngôi vô địch khi lọt vào trận chung kết gặp đội Trường ĐH Thủy lợi.

Đang học năm thứ 4 khoa giáo dục thể chất của Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Minh Nhật tiếp tục giữ phong độ ấn tượng và ghi bàn đều đặn để giúp đội nhà bất bại từ vòng loại đến VCK giải năm nay. Tại vòng loại khu vực TP.HCM, Minh Nhật ghi 8 bàn chỉ trong 3 trận, trong đó lập 2 cú hat-trick liên tiếp và 1 cú đúp, đoạt luôn giải Cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại.

Tại vòng bảng VCK giải TNSV THACO Cup 2024, Minh Nhật ghi 3 bàn liên tiếp trong 2 trận thắng quan trọng của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, gồm 2 bàn trong trận thắng đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tỷ số 2-0 và 1 bàn trong trận thắng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tỷ số 1-0, để lấy vé vào tứ kết.

Minh Nhật càng thi đấu càng hay và luôn học hỏi những kỹ năng của các danh thủ bóng đá hàng đầu để làm đa dạng cách thi đấu của mình NGỌC DƯƠNG

Tại đây, ở trận đấu tưởng dễ mà khó trước đội Trường ĐH Văn Hiến, Minh Nhật và các đồng đội chật vật suốt trận, và còn bị dẫn trước 1-0 ở phút 12. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau bàn thua choáng váng, Minh Nhật kịp gỡ hòa 1-1 cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM bằng cú sút phạt tuyệt đẹp vượt qua hàng rào đối thủ đưa bóng găm thẳng vào góc xa ghi bàn.

"Bàn thắng này cũng có phần may mắn, vì buổi sáng (ngày 27.3), tôi có xem trận đấu đội tuyển Argentina thắng đội Costa Rica với tỷ số 3-1, trong đó có cú sút phạt của danh thủ Di Maria thực hiện và ghi bàn tuyệt đẹp. Do đó, khi có tình huống gần như tương tự và góc sút cũng khá rộng, tôi đã cố gắng thực hiện thử xem sao. Thật may là tôi đã thực hiện thành công. Đây thực sự là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và trau dồi thêm các kỹ năng từ các danh thủ bóng đá hàng đầu. Dĩ nhiên là rất khó mà được như họ, nhưng dù sao đây cũng là niềm vui nho nhỏ của tôi, vì cũng đã làm được một phần nào đó sự học hỏi từ các danh thủ lớn trên thế giới", Minh Nhật chia sẻ.

Niềm vui sau các bàn thắng của Minh Nhật NGỌC DƯƠNG

Minh Nhật hiện đã có 3 lần đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, cũng đang là ứng viên đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất VCK giải năm nay NGỌC DƯƠNG

Bàn thắng quan trọng này của Minh Nhật đã giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giữ vững niềm tin, để sau đó vượt qua "dớp" thường thua ở các loạt sút luân lưu để thắng đội Trường ĐH Văn Hiến tỷ số 4-3 lọt vào trận bán kết. Tại đây, một lần nữa Minh Nhật lại ghi bàn duy nhất và cực kỳ then chốt giúp đội nhà một lần nữa vượt qua đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cùng tỷ số 1-0 như ở vòng bảng (cũng do Minh Nhật ghi), để giành quyền vào chung kết.

Duyên ghi bàn ở các trận quan trọng đã giúp Minh Nhật tiếp tục là ứng cử viên sáng giá đoạt giải Vua phá lưới năm thứ 2 liên tiếp tại giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Cạnh tranh với cầu thủ này hứa hẹn sẽ là cuộc đua rất gay cấn, đó là tiền đạo Trần Đức Hoan của đội Trường ĐH Thủy lợi đang có 4 bàn.

Đức Hoan và Minh Nhật sẽ đối đầu trực tiếp ở trận chung kết diễn ra ngày 31.3, ngoài cạnh tranh giải Vua phá lưới, cũng có thể thêm cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của cả 2 vẫn là chức vô địch danh giá của giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM hoặc đội Trường ĐH Thủy lợi.