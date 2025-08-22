Laptop AI mỏng nhẹ mùa tựu trường

Swift Lite 14 AI - Laptop mỏng nhẹ cơ bản cho sinh viên kinh tế

Đối với sinh viên ngành kinh tế, một chiếc laptop sinh viên không chỉ là công cụ học tập mà còn là trợ thủ đồng hành trong suốt hành trình nghiên cứu, phân tích và làm việc nhóm. Swift Lite 14 AI (SFL14-51M) chính là đại diện tiêu biểu cho sự cân bằng giữa hiệu năng, tính tiện dụng và mức giá dễ tiếp cận.

Đây là một trong những laptop AI với bộ vi xử lý Intel Core Ultra U-Series tích hợp NPU, mang đến khả năng xử lý thông minh và hỗ trợ tối đa cho các ứng dụng học tập, phân tích dữ liệu hay làm báo cáo tài chính. Sinh viên có thể dễ dàng tận dụng các công cụ AI như Copilot chỉ với một phím bấm, cực kỳ hữu ích khi cần chuẩn bị thuyết trình hoặc phân tích tình huống kinh doanh.

Swift Lite 14 AI - Laptop AI mỏng nhẹ cơ bản

Điểm mạnh tiếp theo của Swift Lite 14 AI là thiết kế kim loại, siêu nhẹ chỉ 1.27kg, đúng chuẩn một chiếc laptop mỏng nhẹ giúp sinh viên di chuyển linh hoạt từ giảng đường đến thư viện hay quán cà phê. Bản lề gập mở 180° không chỉ bền bỉ mà còn thuận tiện cho việc học nhóm khi cần chia sẻ màn hình. Hơn nữa, máy có khả năng nâng cấp vượt trội với RAM tối đa 32GB và SSD 2TB, đảm bảo phục vụ sinh viên trong nhiều năm học mà không lo lỗi thời. Camera trang bị shutter bảo mật vật lý nhằm mang lại sự yên tâm khi sử dụng laptop.

Swift Go 14 AI - Laptop AI chất lượng cao cho sinh viên kinh tế

Nếu Swift Lite 14 AI hướng đến sự gọn nhẹ, thì Swift Go 14 AI (SFG14-74T) lại là chiếc laptop AI dành cho sinh viên ngành kinh tế mong muốn hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm cao cấp.

Máy được trang bị Intel Core Ultra 200H Series với NPU 13 TOPS và iGPU 63 TOPS, mang lại khả năng xử lý AI vượt trội, từ học tập, xử lý bảng tính tài chính đến nghiên cứu phức tạp. Đi kèm với đó là các ứng dụng AI độc quyền như Acer PurifiedVoice 2.0 và PurifiedView 2.0 tăng cường khả năng hội họp trực tuyến.

Swift Go 14 AI - Laptop AI mỏng nhẹ cao cấp

Với thiết kế, Swift Go 14 AI là chiếc laptop mỏng nhẹ cao cấp với trọng lượng chỉ 1.37kg và độ mỏng khoảng 9.6 - 16.4mm, cùng vỏ nhôm sang trọng. Máy mang đến nhiều lựa chọn màn hình như OLED FHD+ siêu sắc nét hoặc IPS cảm ứng tiện lợi.

Thời lượng pin lên đến 19 tiếng liên tục, phù hợp cho lịch học dày đặc cả ngày. Với khả năng sạc nhanh 50% chỉ trong 30 phút, sinh viên không còn lo lắng về việc thiếu hụt pin khi di chuyển nhiều. Thêm vào đó, công nghệ Acer VisionCare với chứng nhận Eyesafe 2.0 giúp giảm thiểu ánh sáng xanh, bảo vệ mắt trong quá trình học tập nhiều giờ trên màn hình.

Với camera QHD IR HDR 1440p có shutter bảo mật, bàn phím đèn nền, cảm biến vân tay và touchpad Gorilla Glass đều mang lại sự trải nghiệm sử dụng hiện đại và an toàn.

Chính bảo hành 2 năm VIP 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer chỉ duy nhất tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop như Swift Lite 14 AI và Swift Go 14 AI sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 3 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật. Nếu trong 3 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Acer Back To School 2025

Chương trình Back To School 2025: Laptop Siêu Hạng - Ra Trường Trước Hẹn chính thức diễn ra từ ngày 15.7 đến 31.10.2025 mang đến nhiều cơ hội sở hữu hấp dẫn các sản phẩm dòng laptop gaming Predator, Nitro và Gaming Aspire và dòng laptop mỏng nhẹ Swift đến từ Acer Việt Nam.

Acer Back To School 2025




