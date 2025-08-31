Laptop AMD có thực sự đáng mua? Những ưu nhược điểm bạn cần biết

Vậy laptop AMD có thực sự đáng mua? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết các ưu và nhược điểm để tìm ra câu trả lời.

Hiệu năng tốt nhưng chưa quen thuộc với người dùng

Cùng tầm giá, laptop chip AMD thường mang lại hiệu năng đa nhân ấn tượng. Đây là ưu điểm dễ thấy nhất của laptop chip AMD trong nhiều năm liền.

Ở phân khúc khoảng 10 - 15 triệu, có thể lấy ví dụ với Ryzen 5 7530U trên HP 245 G10 hiện có giá khoảng 11 triệu đồng. Với điểm 8600 điểm đa nhân trong Cinebench R23 và công suất tiêu thụ dưới 30W, con chip này tỏ ra vượt trội hơn 20 - 30% trong phân khúc tầm giá.

Tương tự, ở phân khúc khoảng 20 triệu đồng, Vivobook 16 M1607KA với Ryzen AI 7 350 đạt 15,675 điểm trong Cinebench R23 với công suất chỉ 40W. Hiệu năng cao trong khi chỉ tiêu thụ một nửa năng lượng.

Một điểm sáng giá khác là đồ họa tích hợp Radeon của AMD. Ví dụ như Radeon™ 780M nằm trong bộ xử lý Ryzen 7 8845HS trên IdeaPad Slim 5 có điểm 3DMark Time Spy khoảng 3175 điểm, đủ để chơi mượt nhiều tựa game eSports phổ biến.

Nhìn chung, AMD mang lại hiệu năng xuất sắc ở cùng tầm giá. Dù vậy, một rào cản tâm lý vẫn tồn tại, nhiều người tiêu dùng vẫn chưa tin tưởng thử trải nghiệm AMD.

Mát mẻ, ổn định nhưng độ phủ thương hiệu chưa tương xứng

Nhược điểm lớn nhất của AMD tại Việt Nam không nằm ở kỹ thuật mà đến từ định kiến. Nhiều người vẫn giữ suy nghĩ "chip AMD nóng", một quan niệm hình thành từ rất nhiều năm về trước.

Về nhiệt độ, nhờ được sản xuất trên các tiến trình tiên tiến như 4nm, 5nm và kiến trúc tối ưu, các bộ xử lý AMD Ryzen hiện có hiệu suất trên mỗi Watt cực kỳ tốt, các ví dụ phía trên đã chứng minh điều đó.

Có thể nói, laptop AMD là một trong những dòng laptop dùng chip x86 mát mẻ hàng đầu, gần bắt kịp các bộ xử lý kiến trúc hiện nay.

Thêm vào đó, về độ ổn định và tương thích, bộ xử lý AMD lại là lựa chọn an toàn. Nền tảng x86 của AMD đảm bảo tương thích với gần như 100% phần mềm và ứng dụng trên Windows, tránh được các rủi ro về xung đột hay không hỗ trợ.

Dù ưu điểm tuyệt vời là vậy nhưng do thói quen tiêu dùng, nên dù AMD mạnh và mát độ phủ sóng thương hiệu vẫn chưa tương xứng với chất lượng sản phẩm.

Thời lượng pin được tối ưu tốt

Dù chưa thể đạt đến mức xuất sắc nhưng thời lượng pin trên laptop AMD hiện nay đã được cải thiện vượt bậc. Các mẫu ultrabook trang bị chip AMD như IdeaPad Slim 5 14AKP10, MSI Venture A16 AI+ A3HMG có thể dễ dàng cho thời gian sử dụng từ 6-8 tiếng. Cần lưu ý đây là thời gian sử dụng thực tế chứ không phải những kết quả thử nghiệm trong điều kiện lý tưởng vốn không phản ánh đúng những gì người dùng nhận được.

Đặc biệt, laptop chip AMD có ưu thế vượt trội trong phân khúc giá rẻ từ 10 đến 15 triệu. Ở phân khúc này, chip ADM vượt trội về tối ưu năng lượng.

Một số mẫu laptop chất lượng cho HSSV

Tổng kết lại, laptop AMD cung cấp một hiệu năng mạnh mẽ, cân bằng tốt nhất giữa các yếu tố về nhiệt độ, tính ổn định, khả năng tương thích phần mềm và thời lượng pin. Đây là lựa chọn an toàn và cực kỳ hợp lý cho mọi học sinh, sinh viên ở bất kỳ ngành học nào.

Với tân sinh viên chưa thực sự hiểu rõ nhu cầu trong tương lai, việc lựa chọn laptop AMD sẽ giúp tránh các rủi ro về việc không tương thích, không hỗ trợ phần mềm sau này.

Đối với HSSV và dân văn phòng, ở phân khúc dưới 18 triệu đồng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các mẫu máy hiệu năng cao, thiết kế đẹp từ các dòng Lenovo IdeaPad, ASUS Vivobook, HP 245… trang bị chip Ryzen 5 hoặc Ryzen 7, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu học tập và giải trí.

Với những bạn có điều kiện hơn, các mẫu laptop trang bị Ryzen AI 300 series tích hợp bộ xử lý AI chuyên dụng NPU cung cấp hàng loạt tiện ích thông minh. Một số mẫu máy tiêu biểu có thể kể đến như ASUS Vivobook 16, IdeaPad Slim 5 14AKP10. Đây là những mẫu laptop Ryzen AI có mức giá cực kỳ cạnh tranh so với những gì chúng mang lại.

Với những gì đã thể hiện, laptop AMD chính là lựa chọn vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo một trải nghiệm cân bằng hoàn hảo ở mọi khía cạnh.