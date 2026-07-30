Laptop dưới 15 triệu có đủ cho học tập và làm việc?

Đủ cho nhu cầu cơ bản, nếu chọn đúng cấu hình

Ở tầm giá này, laptop hiện nay vẫn đáp ứng tốt các việc quen thuộc như soạn thảo, học online, dùng Excel, trình chiếu, lướt web nhiều tab vừa phải và họp trực tuyến. Nhiều mẫu còn đã dùng SSD, RAM 8GB hoặc cao hơn, giúp mở máy nhanh và chạy mượt hơn thế hệ phổ thông trước đây.

Mẫu laptop phổ thông dưới 15 triệu vẫn đủ dùng cho học tập và công việc văn phòng

Nhưng không phải lựa chọn cho mọi tác vụ nặng

Giới hạn của nhóm máy này nằm ở xử lý đồ họa nặng, dựng video dài, chơi game cấu hình cao hoặc làm việc đa nhiệm quá sâu. Vì vậy, thay vì nhìn vào giá trước, người mua nên ưu tiên bộ nhớ RAM, SSD và dòng vi xử lý phù hợp trong nhóm máy tính xách tay.

Một cách chọn an toàn là ưu tiên RAM từ 8GB, SSD từ 256GB và màn hình 15 inch nếu thường xuyên học tập, nhập liệu. Với sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người cần máy phụ để di chuyển, mức dưới 15 triệu vẫn là lựa chọn hợp lý nếu nhu cầu rõ ràng.

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