Laptop hình rồng phiên bản giới hạn, chỉ có 5 máy tại Việt Nam

Triển lãm Computex 2026 (diễn ra tại Đài Loan từ ngày 2 tới 5.6) chứng kiến làn sóng nâng cấp cấu hình mạnh mẽ từ các nhà sản xuất máy tính lớn, dù bối cảnh thị trường khan hiếm linh kiện phần cứng đẩy giá sản phẩm lên cao.

Đáng chú ý, trong dải sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm năm nay có mẫu laptop phiên bản giới hạn MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic thuộc phân khúc máy tính cấu hình cao thay thế máy để bàn. Lấy cảm hứng từ hình ảnh chòm sao Thiên Long, phần vỏ máy được hoàn thiện bằng công nghệ khắc cơ khí chính xác cao trên nền chất liệu kim loại, sau đó xử lý mạ anode bề mặt để tối ưu hóa độ bền và khả năng phản xạ ánh sáng.

Laptop phiên bản giới hạn có phần vỏ được khắc rồng lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp Ảnh: Anh Quân

Nhằm gia tăng giá trị sưu tầm cho phiên bản kỷ niệm 40 năm, nhà sản xuất trang bị kèm theo máy một bộ phụ kiện độc quyền bao gồm chuột gaming, bàn di chuột và đồng xu lưu niệm. Thiết bị cũng được sản xuất giới hạn trên toàn cầu. Theo nguồn tin của Thanh Niên, model này sẽ được mở bán tại Việt Nam với số lượng dự kiến 5 chiếc, còn giá bán được tiết lộ khoảng 200 triệu đồng.

Về phần cứng, model được trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus kết hợp cùng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop 24GB GDDR7, 2 khe RAM tối đa 128 GB. Để đảm bảo khả năng khai thác tối đa nguồn hiệu năng này cho các tác vụ đồ họa nặng hoặc chơi game, thiết bị sử dụng hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber). Trải nghiệm tương tác thực tế của người dùng cũng được đồng bộ qua màn hình 18 inch Mini LED đạt độ phân giải 4K cùng tần số quét 240 Hz, đi kèm là bàn phím cơ đèn nền RGB từng phím (per-key) và bàn di chuột cảm ứng lực.

Thế hệ máy chơi game cầm tay hiện nay cũng bắt đầu trang bị Ai để tối ưu trải nghiệm cho người dùng Ảnh: Anh Quân

Bên cạnh giải pháp phần cứng thay thế máy để bàn, MSI cũng mở rộng hệ sinh thái AI PC sang các kiểu dáng thiết bị cơ động hơn nhằm đáp ứng nhu cầu di động ngày càng cao của thị trường. Minh chứng rõ nét là việc trình làng chiếc Claw 8 EX AI+, mẫu máy chơi game cầm tay (handheld PC) được tích hợp bộ xử lý Intel Arc G3 Extreme, hướng tới việc tối ưu hóa hiệu năng xử lý các tựa game cấu hình AAA trong một phom dáng nhỏ gọn.

Sự dịch chuyển sang làn sóng AI cũng được các nhà sản xuất nói chung tại Computex năm nay đồng bộ lên dòng máy tính xách tay dành cho công việc và giải trí phổ thông. Thực tế này cho thấy trí tuệ nhân tạo không còn là tính năng độc quyền trên các dòng máy cao cấp, mà đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, định hình lại toàn bộ hệ sinh thái máy tính xách tay từ phổ thông đến chuyên dụng.