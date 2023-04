Laptop LG gram 2023 sáng tạo, đổi mới, kích hoạt thế hệ ‘Làm chất - Cân tất’

Công nghệ phát triển thúc đẩy tạo nên những thay đổi tích cực ở mọi khía cạnh của đời sống - xã hội, bao gồm xu hướng làm việc hiện đại. Theo đó, việc dành 8 tiếng/ngày ở văn phòng không còn là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của lao động trẻ khi họ mong muốn hướng đến lối sống tự do hơn, mở rộng không gian làm việc và giải trí ở mọi lúc mọi nơi, từ đó khơi gợi cảm hứng sáng tạo. Xu hướng này cũng được phản ánh rõ trong một cuộc khảo sát của Eden Workplace khi khoảng 15% nhân viên được hỏi ưa chuộng làm việc từ xa, 62% còn lại thích mô hình làm việc Hybrid. Và nguồn nhân lực trẻ thuộc thế hệ Gen Z lựa chọn chủ động theo đuổi và ủng hộ mô hình kết hợp thú vị này mang lại.

Khi ý tưởng sáng tạo luôn được yêu cầu phải "out of the box" thì lực lượng lao động trẻ bay bổng cũng cần phá vỡ không gian tù túng của văn phòng để hòa mình vào những môi trường năng động, rộng mở hơn. Vì vậy, việc sở hữu một người bạn đồng hành với công năng vượt trội, đáp ứng mọi trải nghiệm đồ họa phức tạp nhưng vẫn đảm bảo sự gọn nhẹ di động, tính thời trang bật chất riêng luôn là mong muốn mà thế hệ trẻ "Làm chất - Cân tất" hướng đến.

Tuyên ngôn đa nhiệm với LG gram & LG gram +view

Combo LG gram & LG gram +view hứa hẹn là trợ thủ đa nhiệm đắc lực giúp người trẻ chinh phục mọi deadline

Xứng đáng với tên gọi đã làm nên thương hiệu LG gram, phiên bản mới nhất của chiếc laptop này được giới chuyên môn đánh giá đáp ứng mọi tiêu chuẩn về duy mỹ và lẫn trải nghiệm sử dụng đỉnh cao của người dùng, giúp Gen Z cân trọn mọi tình huống dù ở bất cứ đâu. Kế thừa thiết kế tối giản, trọng lượng nhẹ nhưng với cấu hình vô cùng mạnh mẽ, laptop sử dụng tấm nền IPS cho độ phân giải 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), độ sáng 400 nit, độ tương phản 1.500:1 và lớp phủ chống chói loại bỏ hầu hết các phản xạ, mang lại trải nghiệm mới lạ và thoải mái hơn dành cho người dùng, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian lâu dài.

Hiện thực hóa mong muốn của người dùng trẻ trong việc mở rộng không gian làm việc và giải trí thoải mái mọi lúc mọi nơi, LG gram 2023 sở hữu phần cứng tiên tiến nhất bao gồm: Bộ xử lý Intel Core thế hệ 13, bộ nhớ LPDDR5, SSD NVME thế hệ 4, hỗ trợ card đồ họa rời (giới hạn trên một số phiên bản) và công nghệ âm thanh Dolby Atmos tối ưu. Với thời lượng pin tốt lên đến 23.5 giờ chỉ với 1 lần sạc và cấu hình mạnh mẽ, LG gram 2023 có thể hỗ trợ người trẻ xử lý nhanh gọn và hiệu quả tất cả các tác vụ.

Với dân đồ họa, trải nghiệm làm việc thật sự được nâng tầm với trợ thủ đắc lực LG gram +view - màn hình mở rộng với trọng lượng chỉ 660g, tương thích tối ưu với laptop LG gram giúp không gian làm việc trở nên thật "dễ thở", tạo cảm hứng khơi dậy sáng tạo hơn. Với mong muốn mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho mọi người dùng trẻ, LG giới thiệu chương trình ưu đãi cực hấp dẫn lên đến 14 triệu đồng khi người dùng mua LG gram 2023 phiên bản 16 inch hoặc 17 inch sẽ được tặng 1 màn hình mở rộng LG gram +view cùng voucher vô cùng giá trị. Đặt hàng trước ngày 21/04/2023 để sở hữu ngay combo trợ thủ đắc lực "cân tất" mọi task ngay tại đây.

Khẳng định chất riêng cùng LG gram Style

Với Gen Z, tuyên ngôn thời thượng không chỉ được thể hiện qua phong cách thời trang. Đó còn là sự tổng hòa của những món đồ, phụ kiện mang theo bên mình đơn cử như laptop. Đúng với tên gọi chất chơi, LG gram Style thế hệ mới là lựa chọn hoàn hảo cho những tín đồ phong cách. Khẳng định có thể "cân tất mọi style", tân binh này sở hữu thiết kế với màu trắng chủ đạo pha trộn thêm sắc thái Hologram cuốn mắt, có thể thay đổi linh hoạt khi nhìn dưới những góc độ ánh sáng khác nhau.

LG gram Style khẳng định chất riêng với thiết kế lấy cảm hứng từ Cực quang, tạo sắc độ biến ảo tinh tế

Nổi bật làm nên điểm khác biệt của LG gram Style là màn hình OLED đỉnh cao, giúp mang đến hình ảnh có độ phân giải tốt hơn, chân thực hơn thỏa mãn mọi nhu cầu làm việc đồ họa và giải trí đa tầng của người dùng. Đặc biệt, laptop sở hữu phần touchpad được làm ẩn tinh tế với dải đèn LED nhỏ sẽ sáng lên khi sử dụng nhờ công nghệ haptic tiên tiến.

Bên cạnh những siêu phẩm đã làm nên tên tuổi của LG gram với cải tiến vượt bậc kể trên, trong năm nay, LG hứa hẹn còn trình làng thêm 2 dòng laptop mới, đánh mạnh vào những ưu thế nổi bật đáng mong đợi về công nghệ tiên tiến và thiết kế vượt trội: LG gram 2in1 với màn hình cảm ứng siêu nhạy bén cùng khả năng gập 360 độ đột phá; the new LG gram sở hữu thiết kế ấn tượng với độ mỏng kinh ngạc chỉ 10,99 mm.

LG gram 2023 mang đến nhiều sự đột phá về công nghệ giúp nâng tầm trải nghiệm sử dụng của người dùng trẻ, từ đó khẳng định những nỗ lực đổi mới sáng tạo mà thương hiệu hướng đến

Sở hữu hệ sinh thái đa dạng các giải pháp tin học đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, LG mong muốn có thể mang đến các công cụ hoàn hảo, toàn diện, góp phần nâng tầm trải nghiệm làm việc và giải trí ở mọi lúc mọi nơi của người dùng cũng như trở thành người bạn đồng hành trên chặng đường thành công của thế hệ "Làm chất - Cân tất".

