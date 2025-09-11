Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
11/09/2025 14:00 GMT+7

Mùa tựu trường đã bắt đầu, các bạn Sinh viên đang tìm cho mình những chiếc laptop phù hợp cho việc học tập và giải trí trong năm học mới. Bạn nào cũng mong muốn sắm cho mình một chiếc laptop ở mức giá hợp lý nhưng lại có sức mạnh vượt trội để có thể xử lý những dự án phức tạp, tăng cường khả năng sáng tạo, và tiếp sức cho những trò chơi mới nhất có trên thị trường.

Laptop NVIDIA GeForce RTX™ - Sức mạnh AI đồng hành cùng Sinh viên!- Ảnh 1.

Đó là lý do tại sao các Sinh viên hàng đầu ở khắp nơi đều lựa chọn laptop trang bị NVIDIA® GeForce RTX™ bởi vì nó tích hợp các công nghệ AI chuyên dụng và đẳng cấp, giúp tăng tốc các ứng dụng phổ biến hàng đầu thế giới, giúp bạn học tập, khai phá sáng tạo, và nâng tầm trải nghiệm chơi game.

Máy tính xách tay dòng GeForce RTX 50 Series rất tuyệt vời cho sinh viên

Được xây dựng trên kiến trúc đột phá Blackwell, laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series kết hợp sức mạnh AI vượt trội với chất lượng đồ họa tiên tiến, mang đến sự chuyển mình toàn diện cho mọi khía cạnh cuộc sống thời Sinh viên:

Nghiên cứu và hoàn thành dự án nhanh hơn

Tăng tốc ngay lập tức các ứng dụng hàng đầu - từ CAD và BIM trong ngành kiến trúc đến khoa học dữ liệu sử dụng Python và các mô hình kinh tế phức tạp. Tận hưởng khả năng dựng hình 3D theo thời gian thực, mô phỏng siêu nhanh, và những phân tích được hỗ trợ bởi AI giúp tiết kiệm hàng giờ trong quy trình làm việc của bạn.

Đồ họa và hiệu suất chơi game tối thượng

Chuyển đổi mượt mà từ việc ghi chú bài học trên giảng đường sang chơi game chất lượng cao. Công nghệ Ray tracing của NVIDIA mang lại độ chân thực vượt trội, công nghệ tạo khung hình multiframe-gen DLSS 4 giúp tăng tốc độ khung hình vượt bậc, và NVIDIA Reflex giảm độ trễ tối đa, giúp bạn luôn dẫn trước một bước, dù chơi trong game đang chiến thuật hay hành động.

Tăng cường khả năng sáng tạo cho Sinh viên

Từ những phiên tóm tắt bài giảng nhanh chóng đến các phiên xử lý đồ họa mà bạn để máy cho chạy xuyên đêm, NVIDIA Studio và GPU RTX™ 50 Series đảm bảo cho bạn kết quả trình chiếu mượt mà và xử lý hình ảnh xuất sắc. Các công cụ hỗ trợ AI trong bộ NVIDIA Studio cho phép bạn áp dụng hiệu ứng chuyên nghiệp chỉ với một cú nhấp chuột.

Nâng tầm cho mọi phiên phát sóng

Biến các buổi livestream, dự án nhóm và cuộc gọi video trở nên gần gũi và tự nhiên hơn với các tính năng trong NVIDIA Broadcast như khử tiếng ồn, phông nền ảo và tự động căn khung hình, giúp bạn có những bài thuyết trình chuyên nghiệp mà không cần mất thời gian học hỏi phức tạp.

AI tích hợp ngay trong tầm tay

Tìm kiếm ghi chú bài giảng, tự kiểm tra kiến thức, hoặc phác thảo ý tưởng một cách dễ dàng với hỗ trợ LLM và SLM cục bộ thông qua NVIDIA TensorRT™-LLM. Tất cả chỉ cần một lời nhắc bằng văn bản (prompt) hoặc giọng nói đơn giản - và chiếc laptop RTX của bạn sẽ xử lý phần còn lại một cách hiệu quả toàn, ngay cả khi không kết nối mạng internet.

Cấu hình Mạnh. Trọng lượng Nhẹ. Chạy Êm mát.

Nhờ vào công nghệ NVIDIA Max-Q và bộ nhớ GDDR7, laptop RTX 50 Series mang trong mình một sức mạnh ngang bằng máy tính bàn chỉ với thiết kế siêu mỏng, vận hành êm ái và thời lượng pin kéo dài—giúp bạn có thể sáng tạo, học tập và giải trí ở bất cứ đâu.

Học tập, Sáng tạo, Chơi game được tăng cường nhờ AI

Các ứng dụng Học tập chạy nhanh hơn 45 lần khi chạy trên mô hình local LLMs¹

Laptop NVIDIA GeForce RTX™ - Sức mạnh AI đồng hành cùng Sinh viên!- Ảnh 2.

Chơi game nhanh hơn 15 lần trong các tựa game mới nhất hiện nay²

Laptop NVIDIA GeForce RTX™ - Sức mạnh AI đồng hành cùng Sinh viên!- Ảnh 3.

Các phần mềm Sáng tạo chạy nhanh hơn 10 lần với hỗ trợ tạo hình AI³

Laptop NVIDIA GeForce RTX™ - Sức mạnh AI đồng hành cùng Sinh viên!- Ảnh 4.

¹ Dựa trên kết quả kiểm tra nội bộ của NVIDIA; ² Dựa trên so sánh FPS trung bình trong trò chơi; ³ Được đo bằng thời gian render Gen AI so với chỉ sử dụng CPU.

Laptop RTX 50 Series được các bạn Sinh viên khuyến nghị

Laptop NVIDIA GeForce RTX™ - Sức mạnh AI đồng hành cùng Sinh viên!- Ảnh 5.

Laptop NVIDIA GeForce RTX™ - Sức mạnh AI đồng hành cùng Sinh viên!- Ảnh 6.

Laptop NVIDIA GeForce RTX™ - Sức mạnh AI đồng hành cùng Sinh viên!- Ảnh 7.


Khám phá học tập, chơi game và sáng tạo được tăng tốc bởi AI với laptop GeForce RTX

NVIDIA tổng hợp về các chương trình khuyến mãi laptop GeForce RTX dành cho sinh viên tại Việt Nam, áp dụng đến hết ngày 31/10/2025 với rất nhiều ưu đãi, ví dụ như Tân Sinh viên giảm thêm đến 10 triệu, trả góp lãi suất 0%, tặng phần mềm MS Office bản quyền, thu cũ đổi mới cho tất cả laptop dòng GeForce RTX.

Tham khảo chi tiết tại đây: https://www.nvidia.com/vi-vn/geforce/campaigns/back-to-school/

