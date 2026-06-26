Larue đồng hành cùng Lễ hội biển Tam Thanh 2026

Lễ hội nhằm hướng đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển, văn hóa cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng.

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Biên bản ký kết hợp tác lần này một lần nữa khẳng định sự đồng hành và cam kết gắn bó của Larue với TP. Đà Nẵng, nơi thương hiệu đã hiện diện trong đời sống văn hóa, ẩm thực và cộng đồng suốt hơn một thế kỷ, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc phát triển các hoạt động văn hóa – du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và khu vực miền Trung đến với du khách trong nước và quốc tế.

Larue đồng hành cùng phường Quảng Phú tổ chức lễ hội “Tam Thanh – Biển xanh vẫy gọi”

Với Larue, đồng hành cùng phường Quảng Phú tổ chức lễ hội "Tam Thanh – Biển xanh vẫy gọi" không chỉ là một sự kiện mùa hè, mà còn là không gian để kết nối con người, văn hóa và những giá trị đặc trưng của miền Trung. Giữa khung cảnh biển xanh, với hơn 11 hoạt động đặc sắc của lễ hội và trong đó là khu trải nghiệm hương vị văn hóa ẩm thực cùng Larue, một không gian gặp gỡ, trải nghiệm, sẻ chia và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá Đà Nẵng cho người dân địa phương và cả du khách.

Gắn bó với Đà Nẵng từ năm 1909, Larue đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều thế hệ người dân miền Trung. Qua hơn một thế kỷ, Larue không chỉ là một hương vị đặc sản miền Trung quen thuộc mà còn trở thành cầu nối gắn kết con người, văn hóa và trải nghiệm địa phương. Sự hiện diện của thương hiệu trong các hoạt động cộng đồng góp phần tạo nên những khoảnh khắc sẻ chia, lan tỏa tinh thần cởi mở, hiếu khách và niềm tự hào về bản sắc miền Trung và Đà Nẵng nói riêng.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, đại diện UBND phường Quảng Phú, cho biết: "Lễ hội biển Tam Thanh, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội 'Tận hưởng Đà Nẵng' 2026, là dịp để vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng ven biển được giới thiệu một cách sinh động đến người dân và du khách. Sự đồng hành bền bỉ của nhãn hàng bia Larue – nhãn hiệu bia của HEINEKEN Việt Nam – trong nhiều hoạt động văn hóa, du lịch của thành phố thời gian qua đã góp phần tạo thêm nguồn lực và cảm hứng để các sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, giàu bản sắc, qua đó quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế".

Đà Nẵng luôn giữ vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển của HEINEKEN Việt Nam. Đây không chỉ là nơi đặt một trong những nhà máy sản xuất trọng điểm của doanh nghiệp, mà còn là vùng đất gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu Larue tại Việt Nam. Không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, HEINEKEN Việt Nam còn luôn chú trọng đồng hành cùng địa phương thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch và phát triển cộng đồng.

Ông Nguyễn Trần Kim Thủy - Giám đốc kinh doanh khu vực phường Quảng Phú, đại diện cho nhãn hàng bia Larue chia sẻ: "Nhãn hàng Larue và HEINEKEN Việt Nam rất tự hào và vinh dự khi được phường Quảng Phú tạo điều kiện cho đồng hành cùng tổ chức Lễ hội Biển Tam Thanh 2026. Với vai trò là một thương hiệu gắn bó cùng Đà Nẵng hơn một thế kỷ và tự hào là một phần của văn hóa ẩm thực nơi đây, Larue mong muốn đồng hành cùng Thành phố kiến tạo những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị địa phương, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và nâng tầm sức hút du lịch của Đà Nẵng trong mắt du khách trong nước và quốc tế".

Ông Nguyễn Trần Kim Thủy, đại diện cho nhãn hàng bia Larue phát biểu tại sự kiện

Sau thành công tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng vào tháng 5 năm 2026, bia Larue tiếp tục ghi dấu một hành trình bền bỉ đồng hành với Đà Nẵng tại Lễ hội "Tam Thanh – Biển Xanh vẫy gọi" nơi thương hiệu không chỉ hiện diện, mà còn góp phần thắp lên tinh thần kết nối cộng đồng và niềm tự hào văn hóa địa phương với những hoạt động sôi động bên bờ biển Tam Thanh trong khuôn khổ lễ hội lần này.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm và vui chơi giải trí tại Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026

Với cam kết đồng hành lâu dài, HEINEKEN Việt Nam và bia Larue mong muốn tiếp tục góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, thúc đẩy sức sống của du lịch, kinh tế đêm và ẩm thực địa phương. Qua đó, cùng Đà Nẵng kiến tạo hình ảnh một thành phố năng động, giàu bản sắc, và ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực.