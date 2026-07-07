Lật ca nô trên sông Soài Rạp, 1 trung tá công an TP.HCM mất tích

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, khoảng 4 giờ ngày 7.7, tại tuyến sông Soài Rạp thuộc ấp Doi Lầu (xã An Thới Đông, TP.HCM) đã xảy ra vụ va chạm đường thủy khiến một trung tá công an mất tích.

Ảnh minh họa sông Soài Rạp ẢNH: CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP.HCM

Theo đó, vào thời gian trên, chiếc ca nô mang số hiệu 50-0210 chở 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ thì xảy ra va chạm với tàu chở dầu (chưa rõ thông tin).

Hậu quả, chiếc ca nô số hiệu 50-0210 bị lật úp, 2 chiến sĩ thoát ra ngoài an toàn, một chiến sĩ mất tích. Danh tính nạn nhân được xác định là trung tá Phạm Sơn B.

Sau vụ việc, xã An Thới Đông đã huy động 40 người (3 bộ đội, 7 dân quân, 30 công an), cùng 14 ca nô (1 ca nô của quân đội và 13 ca nô của công an) tổ chức tìm kiếm.

Tối cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã An Thới Đông cho biết, hiện tại vẫn chưa tìm thấy trung tá Phạm Sơn B.

Cũng theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, khoảng 13 giờ 35 ngày 6.7, cách phía tây cửa biển Khánh Hội (Cà Mau) 5 hải lý, tàu cá mang số hiệu CM 05622 TS chở 3 người xảy ra sự cố khiến một ngư dân rơi xuống biển mất tích.

Thuyền trưởng tàu cá sau đó phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Nhận được tin báo, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có biện pháp hỗ trợ và huy động 6 tàu cá gần khu vực tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.