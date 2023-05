'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' cán mốc 100 tỉ đồng doanh thu vào trưa 1.5

Như vậy, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh chạm mốc 100 tỉ đồng chỉ sau 4 ngày chiếu (nếu tính luôn các suất chiếu từ 19 giờ của ngày 26-27.4, khởi chiếu cả ngày bắt đầu từ 28.4). Nếu tính sai số khoảng 8-10% cộng thêm như Box Office Vietnam cho biết trong thống kê doanh thu thì Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đã hơn con số 100 tỉ đồng. Thành tích này tương đương với Nhà bà Nữ của Trấn Thành khi cũng đạt 100 tỉ đồng sau 4 ngày chiếu (từng mùng 1 tết đến mùng 4 tết Nguyên đán 2023).

Lật mặt 6 cán mốc doanh thu 100 tỉ đồng vào lúc 13 giờ 58 ngày 1.5 (theo Box Office Vietnam) CHỤP MÀN HÌNH

Lịch trình cinetour của Lật mặt 6 tại các rạp ở TP.HCM trong ngày 1.5

Trước đó, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên là 29.4, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh thu được 25 tỉ đồng. Còn trong ngày 30.4, bộ phim thuộc thể loại tâm lý, giật gân (thriller) của Lý Hải thu được khoảng 27 tỉ đồng. Con số doanh thu trong 1 ngày chiếu của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là rất cao so với bộ phim "song đấu" dịp lễ 30.4 – 1.5 tại rạp Việt năm nay – Con Nhót mót chồng của Thu Trang, khi phim do Thu Trang sản xuất và đóng chính với Thái Hòa, Tiến Luật đạt khoảng 6 tỉ đồng/ngày chiếu (khoảng 1.800 suất chiếu mỗi ngày, chỉ ½ suất chiếu so với Lật mặt 6). Hiện tại, Con Nhót mót chồng có doanh thu tổng cộng hơn 43,2 tỉ đồng tính đến 13 giờ 58 ngày 1.5 (cũng theo Box Office Vietnam).

Doanh thu Con Nhót mót chồng của Thu Trang tính đến 13 giờ 58 ngày 1.5 theo Box Office Vietnam CHỤP MÀN HÌNH

Sau thành công của Lật mặt 4: Nhà có khách (2019) theo phong cách kinh dị - hài, và Lật mặt 5: 48h (2021) thuần hành động, Lý Hải một lần nữa "đổi gu" khi chuyển hướng sang giật gân - tâm lý với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, "càng làm càng lên tay" của Lý Hải trong việc đạo diễn lẫn viết kịch bản.

Lý Hải được nhận xét "càng làm phim càng lên tay" với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh

Đông đảo khán giả nhận xét kịch bản lần này của Lật mặt 6 hấp dẫn hơn các phần trước khi chọn chủ đề tình bạn tri kỷ và nhấn mạnh sự thay đổi, biến chất của con người trước ma lực của đồng tiền. Tờ vé số trúng độc đắc 136,8 tỉ đồng đã thay đổi tất cả và những người bạn thân quay sang lừa dối, phản bội lẫn nhau. Lý Hải tận dụng được khả năng diễn xuất của dàn diễn viên kỳ cựu như Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh và cả 2 gương mặt diễn viên mới Huỳnh Thi, Trần Kim Hải để làm nổi bật nhân vật.

Mặc dù phim vẫn còn vài lỗi chưa được lô-gic trong chuyển đổi tâm lý nhân vật, nhưng với mong muốn tạo kịch tính và cài cắm nhiều cú twist đúng nghĩa của từ "lật mặt", những điểm trừ này có thể chấp nhận được như phần lớn các nhà làm phim chọn phong cách "twist chồng twist" trên thế giới đều mắc phải. Điều tiếc nuối nhất của Lật mặt 6 chỉ ở cái kết đơn giản, không đi đến tận cùng sự dữ dội và táo bạo, giật gân như xuyên suốt thời lượng bộ phim đã diễn ra trước đó. Tuy nhiên, với màn "trình diễn" Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh ngoạn mục trên màn ảnh rộng lần này, có thể ghi nhận Lý Hải đã "lật mặt" thuyết phục và thành công!

Khán giả vây kín Lý Hải tại suất chiếu tri ân người dân làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp) khi họ đã giúp đỡ đoàn phim quay bối cảnh tại đây và cùng tham gia đóng vai quần chúng

Vợ chồng đạo diễn Lý Hải - nhà sản xuất Minh Hà L.T

Phim thành công lớn về doanh thu còn ở yếu tố riêng, đó là sự thiện cảm, yêu mến của khán giả dành cho vợ chồng Lý Hải – Minh Hà khi họ luôn được công chúng ủng hộ, nhận xét "là người làm phim tử tế, có tâm, hiền lành nhưng chịu chơi, dám dấn thân với thử thách, không ồn ào scandal"… Chính sự mộc mạc, chân thành trong ngôn ngữ kể chuyện của Lý Hải là bí quyết giúp phim chạm đến cảm xúc của khán giả. Không ít người nói vui rằng: qua Lật mặt 6, chính Lý Hải mới là người xứng đáng hưởng trọn "giải thưởng" của tấm vé số trúng độc đắc mà cả nhóm bạn kia đang tranh nhau.