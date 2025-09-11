Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

‘Lật mặt 8: Vòng tay nắng’ khởi chiếu toàn cầu

Danh Nghi
Danh Nghi
11/09/2025 10:48 GMT+7

Công ty phân phối phim 3388 Films ấn định ngày phát hành quốc tế trên 4 châu lục bộ phim ăn khách tại Việt Nam 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng', theo trang Deadline.com.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng (tựa Anh: Face Off 8: Embrace of Light) do Lý Hải viết kịch bản và đạo diễn, Minh Hà sản xuất. Bộ phim gia đình này bắt đầu ra rạp vào ngày 18.9 tại Bắc Mỹ, Anh, Pháp, Úc, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Bulgaria, Cộng hòa Séc và Slovakia. Nhật Bản và Ba Lan sẽ khởi chiếu vào ngày 3.10, tiếp theo là Đức vào ngày 9.10 và thêm nhiều thị trường khác.

‘Lật mặt 8: Vòng tay nắng’ khởi chiếu toàn cầu - Ảnh 1.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng nêu vấn đề nan giải của xã hội, liên quan đến kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ tuổi trẻ

ẢNH: ĐPCC

Lật mặt 8: Vòng tay nắng vào top 5 phim đạt doanh thu cao nhất năm 2025

Lật mặt 8: Vòng tay nắng hiện vào top 5 phim có doanh thu cao nhất năm 2025 tại Việt Nam với 232 tỉ đồng (8,6 triệu USD). Trước khi ra rạp vào tháng 4, đoàn phim đã bán được 131 nghìn vé đặt trước.

Phần thứ 8 của series Lật mặt đánh dấu kỷ niệm 10 năm ra mắt loạt phim điện ảnh Việt dài nhất và thành công nhất về doanh thu. Lật mặt 7: Một điều ước cũng của Lý Hải ra rạp năm 2024, đạt doanh thu cao thứ 3 trên thị trường với 483 tỉ đồng (17,8 triệu USD). Đây cũng là loạt phim Việt đầu tiên và duy nhất được công chiếu ở 4 châu lục.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng nêu vấn đề nan giải của xã hội, liên quan đến kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ tuổi trẻ.

‘Lật mặt 8: Vòng tay nắng’ khởi chiếu toàn cầu - Ảnh 2.

Cảnh trong phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng

ẢNH: ĐPCC

Câu chuyện dựa trên cuộc sống gia đình của Lý Hải cũng như của một số người bạn sau khi chứng kiến những bất đồng diễn ra.

Lý Hải giải thích: "Con cái đôi khi học một nghề nào đó vì hiếu thảo với cha mẹ, nhưng sau khi tốt nghiệp, chúng lại bỏ học để theo đuổi đam mê thực sự. Hoặc nếu không thành công, chúng lại đổ lỗi cho cha mẹ vì đã ép con học một nghề không thích. Vì vậy, sẽ có những bất đồng giữa cha mẹ và con cái. Ai cũng đều cho rằng mình đúng. Qua câu chuyện này, tôi hy vọng mọi người có thể tự nhìn nhận lại bản thân, đồng cảm và thấu hiểu người thân yêu hơn, tránh những điều đáng tiếc. Bởi vì cuối cùng, ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc".

Thiên A. Phạm - Giám đốc Công ty 3388 Films - chia sẻ thêm: "Đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà đã kể một câu chuyện gia đình ý nghĩa qua Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Tôi tin rằng phim sẽ chạm đến trái tim khán giả toàn cầu. Tôi luôn chứng kiến và lắng nghe, đặc biệt là từ những người trẻ nhập cư, về sự giằng xé giữa việc theo đuổi ước mơ và bổn phận làm con theo kỳ vọng của cha mẹ. Phim ảnh là cầu nối tuyệt vời để kết nối khán giả với các nền văn hóa với góc nhìn khác nhau. 3388 Films chủ đích mang bộ phim này đến 4 châu lục. Nếu việc cùng nhau xem phim tại rạp có thể khơi dậy những cuộc trò chuyện bổ ích giữa cha mẹ và con cái, thì đó là một chiến thắng to lớn cho chúng tôi".

