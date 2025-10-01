Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lật tẩy chiêu trò lừa mua vé tàu tết
Video Thời sự

Công Khởi - Ngô Duy
01/10/2025 17:59 GMT+7

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu mua vé tàu, vé máy bay về quê đoàn tụ gia đình ngày càng tăng cao. Thế nhưng, song hành với niềm vui chờ ngày sum vầy cũng tiềm ẩn những chiêu trò lừa đảo khi mua vé tàu tết qua mạng xã hội. Thực tế, nhiều người dân đã rơi vào cảnh “tiền mất, tết lỡ”.

Tết là hành trình đoàn viên, là niềm mong chờ suốt cả năm của hàng triệu người lao động xa quê. Nhưng niềm vui sum vầy ấy đang bị đe dọa bởi những chiêu trò lừa đảo bán vé tàu, vé máy bay qua mạng xã hội. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến không ít người đối mặt với hoàn cảnh “tiền mất, Tết không trọn vẹn”.

Lật tẩy chiêu trò lừa mua vé tàu tết- Ảnh 1.

Cả 3 người dân này tuy khác nhau về nghề nghiệp nhưng đều gặp chung một hoàn cảnh trớ trêu, khi họ đều là nạn nhân của việc lừa đảo mua vé tàu, vé máy bay qua mạng xã hội.

ẢNH: NGÔ DUY

Đây là câu chuyện của 3 nạn nhân cụ thể, nhưng đồng thời cũng là thực trạng chung mà nhiều người dân đang phải đối mặt. Theo Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, hiện nay tình trạng mạo danh các đại lý, và ngành đường sắt để lừa đảo hành khách ngày càng phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng. Để hạn chế tình trạng trên, ngành đường sắt khuyến cáo người dân chỉ nên mua vé thông qua những kênh chính thống đã được công bố rõ ràng.

Lật tẩy chiêu trò lừa mua vé tàu tết- Ảnh 2.

Ngành đường sắt khuyến cáo người dân chỉ nên mua vé thông qua những kênh chính thống đã được công bố rõ ràng.

Tết là mùa đoàn viên, và mỗi tấm vé tàu không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn mang theo niềm hạnh phúc sum họp. Nhưng chỉ cần một phút chủ quan, niềm vui ấy có thể bị đánh cắp. Trước nhu cầu mua vé tàu về quê ăn tết 2026 đang ngày càng tăng cao, người dân cần giác trước những chiêu trò lừa đảo, và chỉ mua vé qua những kênh chính thức để giữ trọn vẹn chuyến về quê an toàn, ý nghĩa.

Khám phá thêm chủ đề

tết 2026 Ga Sài Gòn vé tàu tết mua vé tàu lừa đảo mua vé tàu tết
