Lật tẩy chiêu trò lừa mua vé tàu tết

Tết là hành trình đoàn viên, là niềm mong chờ suốt cả năm của hàng triệu người lao động xa quê. Nhưng niềm vui sum vầy ấy đang bị đe dọa bởi những chiêu trò lừa đảo bán vé tàu, vé máy bay qua mạng xã hội. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến không ít người đối mặt với hoàn cảnh “tiền mất, Tết không trọn vẹn”.

Cả 3 người dân này tuy khác nhau về nghề nghiệp nhưng đều gặp chung một hoàn cảnh trớ trêu, khi họ đều là nạn nhân của việc lừa đảo mua vé tàu, vé máy bay qua mạng xã hội. ẢNH: NGÔ DUY

Đây là câu chuyện của 3 nạn nhân cụ thể, nhưng đồng thời cũng là thực trạng chung mà nhiều người dân đang phải đối mặt. Theo Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, hiện nay tình trạng mạo danh các đại lý, và ngành đường sắt để lừa đảo hành khách ngày càng phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng. Để hạn chế tình trạng trên, ngành đường sắt khuyến cáo người dân chỉ nên mua vé thông qua những kênh chính thống đã được công bố rõ ràng.

Tết là mùa đoàn viên, và mỗi tấm vé tàu không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn mang theo niềm hạnh phúc sum họp. Nhưng chỉ cần một phút chủ quan, niềm vui ấy có thể bị đánh cắp. Trước nhu cầu mua vé tàu về quê ăn tết 2026 đang ngày càng tăng cao, người dân cần giác trước những chiêu trò lừa đảo, và chỉ mua vé qua những kênh chính thức để giữ trọn vẹn chuyến về quê an toàn, ý nghĩa.