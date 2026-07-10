Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của người 'cùng lúc có 6 chồng'

Theo trang Law & Crime ngày 9.6, nghi phạm Jiaying Chen (33 tuổi) dự kiến nhận tội trong phiên tòa sắp tới tại thành phố Las Vegas (Nevada). Cô có thể đối mặt với các tội danh bao gồm trùng hôn (kết hôn với nhiều người cùng lúc) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 100.000 USD.

Theo hồ sơ cảnh sát, về lý thuyết, Chen hiện tại “đang có 6 người chồng”. Cụ thể, từ năm 2019 - 2024, Chen đã nộp tổng cộng 14 đơn đăng ký kết hôn và được chính quyền cấp 7 chứng nhận đã kết hôn với những người đàn ông khác nhau. Sau đó, một nạn nhân phát hiện và đã hủy hôn.

Nghi phạm Jiaying Chen dùng hộ chiếu giả dưới tên "Vicky Liang" để nộp hàng loạt đơn đăng ký kết hôn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LAW & CRIME

Cảnh sát Las Vegas đã bắt giữ Chen vào ngày 4.6 sau khi nhận được tin báo cô đang gặp gỡ một người đàn ông tại nhà hàng để bàn chuyện kết hôn. Khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện Chen tàng trữ hộ chiếu và bằng lái xe giả mang tên "Vicky Liang". Nghi phạm đã sử dụng danh tính giả này để nộp 8 đơn đăng ký kết hôn từ tháng 4 - 6.

Quá trình điều tra cho thấy Chen sử dụng cùng một chiêu bài, đó là chủ động làm quen với nam giới qua mạng xã hội. Sau thời gian ngắn, cô sẽ đề nghị kết hôn. Tiếp đó, Chen viện cớ có người thân ở quê nhà Trung Quốc bị bệnh nặng hoặc cần mua nhà để yêu cầu các "chồng" chuyển cho mình hàng chục ngàn USD.

Sau khi nhận tiền, Chen lập tức đệ đơn hủy hôn hoặc cắt đứt toàn bộ liên lạc. Cảnh sát ghi nhận các nạn nhân đã mất từ 20.000 USD đến 40.000 USD và không ai lấy lại được tiền.

Chen khai nhận chọn Las Vegas làm địa bàn hoạt động vì thủ tục đăng ký kết hôn tại đây rất dễ dàng. Ngoài ra, quá trình điều tra cho thấy Chen dường như đã đem số tiền được nhận đi đánh bạc, khi đã thua hơn 300.000 USD tại một sòng bạc.

Dù sự thật đã bị phanh phui, một số người chống đã kết hôn với Chen cho biết họ vẫn muốn duy trì mối quan hệ này. Hiện tội trùng hôn là một trong những tội danh nặng nhất mà nghi phạm đang phải đối mặt tại tòa án.