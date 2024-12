Lật tẩy trò bịp của 'cò' đổi bằng lái: Tài xế nghiện ma túy dễ lọt lưới

Sau khi thu thập chứng cứ về hoạt động gian lận trong khám sức khỏe và có dấu hiệu lừa đảo của nhóm "cò", Báo Thanh Niên đã cung cấp thông tin cùng chứng cứ cho Công an Q.3 (TP.HCM) điều tra làm rõ. Ngay sau đó, Công an Q.3 vào cuộc kiểm tra và bắt quả tang nhóm "cò" gian lận trong khám sức khỏe, dùng nước trà thay nước tiểu lúc xét nghiệm. Lực lượng chức năng đã đưa 8 người (trong đó có một số "cò" nói trên) về trụ sở tiếp tục đấu tranh. Công an cũng thu giữ một số túi zip chứa nước trà, nhiều bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động dịch vụ cấp đổi GPLX. Hiện Công an Q.3 tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm "cò" này.