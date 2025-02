Lật tẩy vụ lừa đảo chạy án, đòi nợ thuê ly kỳ của đại tá 'dỏm'

Chiều 25.2, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm bị cáo làm giả giấy chứng minh Công an nhân dân, làm giả biển số xanh (xe công vụ) 80A để lừa đảo 8 tỉ đồng.

Nhận 2 tỉ đồng để... chạy án cho nữ đại gia lừa đảo 1.200 tỉ đồng

HĐXX tuyên phạt Lê Thừa Sơn (50 tuổi, ở xã Yên Mỹ, H.Nông Cống, Thanh Hóa) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 4.2023, Lê Thừa Sơn từ Thanh Hóa vào TP.Đà Nẵng buôn đồ gỗ mỹ nghệ thì quen chị P.T.H. (45 tuổi, ở Q.Hải Châu) và chị N.T.N. (37 tuổi, ở Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng).

Với ý đồ lừa đảo từ đầu, Sơn đặt làm giả giấy chứng minh Công an nhân dân, biển số xanh xe công vụ 80A, chụp hình gửi qua Zalo để "nổ" với chị N. về việc Sơn là đại tá công an, thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao.

Tháng 5.2023, chị P.T.H. nhờ Sơn giúp em gái là bị can Phùng Thị Nghệ được tại ngoại (trước đó "nữ đại gia" Phùng Thị Nghệ đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừa đảo 1.200 tỉ đồng, Thanh Niên đã thông tin - PV).

Bị cáo Sơn tại phiên xử ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chị H. còn nhờ Sơn đòi nợ tại TP.HCM. Sơn "nổ" là sẽ nhờ quan chức cấp cao can thiệp, đòi được nợ, giúp em chị H. tại ngoại và làm hồ sơ kêu oan.

Sơn đưa ra mức phí đòi nợ thuê là 2 tỉ đồng, cam kết giải quyết trong 2 tháng. Chị H. đồng ý và giao đủ tiền trong thời gian từ ngày 6 đến 10.5.2023.

Tuy nhiên, kết quả em gái chị H. là Phùng Thị Nghệ vẫn lãnh án tù chung thân. Đến cuối tháng 7.2023, Sơn không giải quyết được công việc nên chị H. đòi tiền nhưng không trả. Sơn ký giấy nợ, hứa đến ngày 25.10.2023 trả lại tiền nhưng sau đó trốn tránh.

Sơn khai nhận đã dùng tiền trả nợ anh em xã hội và tiêu xài hết.

Lừa đảo cả người yêu

Trong thời gian quen biết và lừa đảo chị H., Sơn cũng quan hệ tình cảm với chị N.T.N. (bạn chị H.). Tháng 6.2023, chị N. nhờ "chạy" để chuyển mục đích sử dụng thành đất ở đối với thửa đất nông nghiệp tại P.Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Sơn ra giá 1,3 tỉ đồng và lừa đảo cả người yêu.

Theo yêu cầu của Sơn, chị N. đưa bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 700 triệu đồng, Sơn cam kết đến cuối năm 2023 đã chuyển đổi được, nhưng Sơn tiếp tục mang tiền trả nợ.

Không chỉ không thực hiện phi vụ trên, Sơn còn lợi dụng sự tin tưởng của người yêu, bịa chuyện Sơn có 1,4 ha đất ruộng ở xã Trường Xuân (H.Nông Cống, Thanh Hóa), dụ chị N. đưa tiền để san lấp mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở để phân lô bán nền.

Sơn còn tiếp tục moi tiền từ người yêu bằng cách dựng lên mỏ đất "khống" ở xã Tường Văn (H.Nông Cống) để chị N. đưa tiền khai thác. Chỉ trong 2 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8.2023, chị N. đã đưa cho Sơn 6 tỉ đồng.

Trước tòa, Lê Thừa Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các giấy chứng minh Công an nhân dân, biển số xanh công vụ 80A đều do Sơn đặt làm giả trên mạng xã hội Facebook hết 1,6 triệu đồng để thể hiện Sơn là đại tá của Bộ Công an và lòe thiên hạ.

Sơn đã bồi thường cho chị H. 2 tỉ đồng, bồi thường cho người yêu 5,7 tỉ đồng. Các bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.