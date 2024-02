Lật thuyền trên lòng hồ thủy điện, hai vợ chồng chết đuối

Ngày 15.2, thông tin từ UBND xã Điền Lư (H.Bá Thước, Thanh Hóa) cho biết, vụ lật thuyền khiến 8 người rơi xuống sông xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 14.2 (tức ngày mùng 5 tết).



Thời điểm trên, có 8 người cùng lên một chiếc thuyền và chèo ra khu vực lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 để chụp ảnh. Khi thuyền cách bờ khoảng 10 m thì bị lật, khiến 8 người (trong đó có 2 trẻ em) rơi xuống sông.

Trong 8 người gặp nạn, có 6 người may mắn được cứu giúp vào bờ an toàn; 2 nạn nhân còn lại không may bị chết đuối là anh N.V.C (37 tuổi, ngụ xã Ninh Khang, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và chị T.T.K.N (35 tuổi, vợ anh C.).

Thi thể vợ chồng anh C. được tìm thấy vào chiều cùng ngày, và đã được chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng bàn giao cho người thân đưa về quê mai táng.