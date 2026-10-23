Lầu Năm Góc đồng ý mua thêm 850 chiến đấu cơ F-35

Lầu Năm Góc và Tập đoàn Lockheed Martin đã công bố một thỏa thuận kéo dài 10 năm về việc sản xuất 850 máy bay chiến đấu F-35.