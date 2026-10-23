    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Lầu Năm Góc đồng ý mua thêm 850 chiến đấu cơ F-35

    Lầu Năm Góc đồng ý mua thêm 850 chiến đấu cơ F-35

    Vi Trân
    Vi Trân
    Lầu Năm Góc và Tập đoàn Lockheed Martin đã công bố một thỏa thuận kéo dài 10 năm về việc sản xuất 850 máy bay chiến đấu F-35.

    Khám phá thêm chủ đề

    F-35 Mỹ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận