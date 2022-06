Lầu Năm Góc xác nhận đã hỗ trợ 46 phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine

Quân đội Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc "truyền bá thông tin sai lệch và gieo rắc sự ngờ vực" về nỗ lực loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ số lượng chính xác số cơ sở vật chất mà chính phủ nước này đã hỗ trợ ở Ukraine, trong một tài liệu có tiêu đề ‘Tờ thông tin về các nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa WMD’.

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã “hợp tác để cải thiện an toàn sinh học, an ninh và giám sát dịch bệnh cho cả sức khỏe con người và động vật”, bằng cách cung cấp hỗ trợ cho “46 phòng thí nghiệm hòa bình, cơ sở y tế và địa điểm chẩn đoán dịch bệnh của Ukraine trong thời gian qua hai thập niên".

Các chương trình này đã tập trung vào “cải thiện sức khỏe cộng đồng và các biện pháp an toàn nông nghiệp".

Các cơ sở sinh học này thường xuyên hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thú y Thế giới. Các chương trình phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất trong việc xuất bản kết quả nghiên cứu, hợp tác với quốc tế đồng nghiệp và các tổ chức đa phương, đồng thời phân phối rộng rãi các kết quả nghiên cứu và sức khỏe cộng đồng của họ, Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Tháng trước, quân đội Nga cho biết chỉ có 3 phòng thí nghiệm ở Ukraine có mức độ an toàn cần thiết để thực hiện nghiên cứu.

Người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học Nga, Trung tướng Igor Kirillov đã trích dẫn các báo cáo của chính phủ Ukraine để chỉ ra một loạt các vấn đề tại một trong những cơ sở đó ở Odessa.

Từ tháng 3, quân đội Nga đã nhiều lần đưa bằng chứng Lầu Năm Góc tài trợ cho các phòng thí nghiệm ở Ukraine. Vào đầu tháng 5, ông Kirillov đã cáo buộc Kyiv tiến hành tấn công sinh học nhằm vào khu vực ly khai Luhansk và tiến hành "các thí nghiệm vô nhân đạo" trên các bệnh nhân Ukraine.





Theo Ủy ban Điều tra của Nga, Mỹ đã rót hơn 224 triệu USD vào nghiên cứu sinh học ở Ukraine từ năm 2005 đến đầu năm 2022. Các công ty dược phẩm phương Tây, các tổ chức phi lợi nhuận và thậm chí cả Đảng Dân chủ Mỹ cũng tham gia vào kế hoạch này, Moscow cho biết.

Ngược lại, Mỹ khẳng định rằng liên hệ giữa Washington và các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine “vẫn là những nỗ lực hòa bình nhằm cải thiện an ninh và an toàn hạt nhân và phóng xạ, giám sát dịch bệnh, an toàn và an ninh hóa chất, cũng như sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh như Covid-19".

Đồng thời, phía Washington cáo buộc Nga - với sự giúp đỡ của Trung Quốc - đang tìm cách “phá hoại công việc đó bằng cách truyền bá thông tin sai lệch và gieo rắc sự ngờ vực trong người dân và các tổ chức trên toàn thế giới”.

Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ đưa ra lời giải thích "“công bằng, khách quan và chuyên nghiệp” về các hoạt động của mình.

Lầu Năm Góc khẳng định rằng Ukraine “không có chương trình vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học” và lượng nhỏ uranium làm giàu cao (HEU) còn lại tại các viện nghiên cứu ở Kyiv và Kharkiv “thấp hơn nhiều so với lượng cần thiết để sản xuất một thiết bị hạt nhân".