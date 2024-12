Điểm xung đột: Mỹ ngừng treo thưởng truy nã thủ lĩnh HTS; Ukraine không kịp xây phòng tuyến

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 20.12 tuyên bố lực lượng Mỹ đã tiêu diệt một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, đánh dấu một bước tiến mới trong xung đột chống khủng bố.

Cuộc tấn công nói trên diễn ra tại tỉnh Deir Ezzor thuộc miền đông Syria hôm 19.12, mục tiêu là thủ lĩnh IS có tên “Abu Yusif” và một thành viên khác của IS. CENTCOM không nói rõ chi tiết về hai người này nhưng cho biết cuộc tấn công “được tiến hành tại một khu vực do chế độ Syria và phía Nga kiểm soát trước đây”.

Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích và đột kích định kỳ trong nhiều năm để ngăn chặn IS trỗi dậy một lần nữa. Sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị liên minh đối lập lật đổ hôm 8.12, Mỹ cũng đã tiến hành hàng chục cuộc không kích ở Syria. Lý do, theo CENTCOM, là nhằm đảm bảo IS “không tìm cách lợi dụng tình hình hiện tại để tái lập lực lượng ở miền trung Syria”.

Trong khi đó tại Ukraine, trang tin The Kyiv Independent cho hay không quân Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công thủ đô Kyiv vào sáng 20.12 bằng 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc tên lửa KN-23 do CHDCND Triều Tiên sản xuất. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tất cả 5 tên lửa đó, khiến các mảnh vỡ rơi xuống một số quận của thành phố Kyiv.

Cơ quan Cấp cứu Nhà nước của Ukraine xác nhận đã có 1 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương do cuộc tấn công nói trên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phóng tên lửa tầm xa vào các mục tiêu quân sự của Ukraine hôm 20.12 nhằm đáp trả cuộc tấn công của Ukraine bằng 10 tên lửa tầm xa phương Tây vào lãnh thổ Nga trước đó.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc tấn công này là “sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Ukraine ở Kyiv, phòng thiết kế Kyiv Luch, nơi thiết kế và sản xuất hệ thống tên lửa Neptune, tên lửa hành trình trên mặt đất Olkha và vị trí của hệ thống tên lửa phòng không Patriot”. Phía Nga khẳng định cuộc tấn công đã đạt mục tiêu đề ra.

Trong khi Mỹ và các đồng minh phương Tây khác đang là chỗ dựa quan trọng không thể thiếu cho Ukraine, thì Triều Tiên đã tiếp tục củng cố quan hệ liên minh với Nga. Liên minh giữa hai nước đang khiến Washington phải lo ngại rằng Moscow sẽ công nhận chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, đặt dấu chấm hết cho nỗ lực duy trì bán đảo Triều Tiên là khu vực phi hạt nhân.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 21.12.2024 của Báo Thanh Niên.