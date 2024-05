Lavender By Chang và 3 yếu tố tạo nên đẳng cấp thương hiệu thẩm mỹ viện

Về công nghệ làm đẹp

Rất nhiều khách hàng trong quá trình tìm hiểu viện thẩm mỹ phù hợp đã đặt câu hỏi liệu chất lượng dịch vụ của thẩm mỹ viện Lavender By Chang có tốt không. Liên quan đến vấn đề này, cần khẳng định rằng yếu tố hàng đầu quyết định trực tiếp đến chất lượng dịch vụ của một thẩm mỹ viện đến từ hệ thống công nghệ và máy móc làm đẹp.

Bằng nỗ lực giữ vững vị thế tiên phong trong việc chuyển giao và ứng dụng những công nghệ làm đẹp không xâm lấn tối tân trên thế giới suốt nhiều năm, đơn vị đã tạo ra nhiều thành tựu đột phá trong các lĩnh vực về giảm béo, trẻ hóa da, trị nám, làm trắng da… với loạt phác đồ tiên tiến như: phá gốc nám tái tạo da Mela Expert Pro, trẻ hóa da toàn diện Thermage Pico Pro, giảm béo thải mỡ nội tạng Mesolipo Focus…

Đặc biệt, trong năm 2023, Lavender By Chang ra mắt phác đồ trị nám trẻ hóa da toàn diện Biocell Plus, tích hợp tế bào tươi Biocell Plus xóa nám tái tạo da, cấy vi điểm Hydrat xóa nhăn căng mọng da, bắn Laser Frax Pro phá gốc nám chân sâu, mang lại hiệu quả xóa nám, trẻ hóa da toàn diện, xóa mờ nếp nhăn, nhỏ lỗ chân lông, dưỡng da trắng sáng mịn màng.

Công nghệ Biocell Plus đã điều trị nám sạm thành công cho gần 5.000 khách hàng, đánh dấu bước phát triển đột phá của viện thẩm mỹ Lavender By Chang trên con đường chinh phục làn da đẹp tự nhiên không tì vết cho phụ nữ Việt.

Toàn bộ máy móc làm đẹp sử dụng tại thẩm mỹ viện Lavender By Chang đều thuộc thế hệ mới bậc nhất, được nhập khẩu trực tiếp từ hãng tại các quốc gia hàng đầu về thẩm mỹ công nghệ cao như Hoa Kỳ, Đức, Italy, Hàn Quốc, Nhật Bản… mang đến hiệu quả trị liệu và làm đẹp tối đa cũng như đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Bằng việc đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống máy móc làm đẹp và liên tục cập nhật các siêu công nghệ tiên tiến như trên, Lavender By Chang trở thành địa chỉ tin cậy của rất nhiều celeb hạng A như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Bảo Thy, ca sĩ Thu Phương… cùng các doanh nhân chính khách và các khách hàng Việt kiều.

Về con người

Song hành với công nghệ hiện đại, Lavender By Chang quy tụ đội ngũ chuyên gia - bác sĩ thẩm mỹ đầu ngành có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực làm đẹp công nghệ cao cùng với đội ngũ điều trị viên và chuyên viên thẩm mỹ được đào tạo bài bản.

Với kiến thức chuyên môn vững vàng, các bác sĩ tại thẩm mỹ viện sẽ trực tiếp thăm khám và điều trị theo phác đồ riêng biệt cho từng khách hàng giúp tối ưu hiệu quả điều trị. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ - chuyên gia của Lavender By Chang cũng thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ làm đẹp mới từ các tập đoàn thẩm mỹ lớn trên thế giới, mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thẩm mỹ đẳng cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Lavender By Chang quy tụ đội ngũ chuyên gia - bác sĩ thẩm mỹ đầu ngành có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực làm đẹp công nghệ cao

Thẩm mỹ viện cũng sở hữu đội ngũ chuyên viên được đào tạo quy trình chăm sóc khách hàng bài bản, chuyên nghiệp theo quy chuẩn quốc tế, luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp thông tin cho khách hàng nhanh chóng và kịp thời.

Chính vì thế, yếu tố về con người là một trong những khía cạnh mà các khách hàng của thẩm mỹ viện luôn đánh giá rất cao khi được hỏi làm đẹp tại thẩm mỹ viện Lavender By Chang có tốt không.

Về không gian làm đẹp

Trong suốt hơn 17 năm, viện thẩm mỹ Lavender By Chang không chỉ đem đến hiệu quả làm đẹp vượt trội, mà còn tiên phong xây dựng không gian làm đẹp chuẩn luxury tại Việt Nam. Đơn vị đặc biệt chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, kiện toàn hệ thống không gian làm đẹp sang trọng với 100% nội thất cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, mang đến cảm giác thư giãn và thoải mái nhất cho khách hàng mỗi khi đến làm đẹp tại đây.

Thẩm mỹ viện chú trọng đầu tư xây dựng không gian thẩm mỹ sang trọng với 100% nội thất cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, mang đến cảm giác thư giãn và thoải mái nhất cho khách hàng đến làm đẹp

Sự hội tụ đầy đủ 3 yếu tố tinh hoa cốt lõi về công nghệ, con người và không gian thẩm mỹ cũng chính là "tuyên ngôn" vững chãi gửi gắm đến mọi khách hàng quan tâm và muốn tìm hiểu chất lượng thẩm mỹ viện Lavender By Chang có tốt không. Đơn vị tự hào là thương hiệu thẩm mỹ công nghệ cao hàng đầu luôn tiên phong mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm làm đẹp chuẩn đẳng cấp quốc tế với những dịch vụ chăm sóc và thẩm mỹ tốt bậc nhất, được nhiều sao Việt và hàng triệu khách hàng tin tưởng lựa chọn.