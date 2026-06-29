Lấy lại thị lực cho bệnh nhân viêm màng bồ đào gây đục thủy tinh thể

Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng đã điều trị thành công một trường hợp viêm màng bồ đào toàn bộ kèm biến chứng đục thủy tinh thể nặng trên người bệnh trẻ tuổi, giúp phục hồi thị lực rõ rệt và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Trường hợp lâm sàng phức tạp với nguy cơ mất thị lực

Anh Lê Nam Khánh (sinh năm 2006) nhập viện trong tình trạng mắt đỏ, nhìn mờ kéo dài sau khi đã điều trị viêm màng bồ đào tại một cơ sở chuyên khoa khác trong gần 2 tháng nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Tại thời điểm tiếp nhận, thị lực giảm đáng kể: mắt phải chỉ còn 3/10, mắt trái chỉ còn khả năng đếm ngón tay ở khoảng cách 3m. Dù nhãn áp hai mắt vẫn trong giới hạn bình thường, tình trạng viêm nội nhãn kéo dài đã gây biến chứng đục thủy tinh thể, làm gia tăng nguy cơ suy giảm thị lực không hồi phục.

Các kết quả cận lâm sàng cho thấy tổn thương nội nhãn phức tạp với tình trạng viêm hoạt động kéo dài, đòi hỏi phải kiểm soát viêm tích cực trước khi tiến hành phẫu thuật.

Tình trạng mắt của người bệnh trước khi điều trị

Điều trị cá thể hóa - yếu tố quyết định thành công

Nhận định đây là trường hợp VMBĐ toàn bộ kèm biến chứng đục thủy tinh thể, đội ngũ bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị theo hướng kiểm soát viêm chặt chẽ trước, sau đó mới tiến hành can thiệp phẫu thuật.

Phác đồ được điều chỉnh linh hoạt với việc giảm dần corticosteroid toàn thân về liều duy trì và ngưng đúng thời điểm, đồng thời duy trì điều trị kháng viêm tại chỗ bằng thuốc nhỏ mắt nhằm đưa tình trạng viêm nội nhãn về trạng thái ổn định tối ưu.

Theo các chuyên gia từ Mắt Cao Thắng, đây là nguyên tắc đặc biệt quan trọng trong điều trị viêm màng bồ đào có biến chứng, bởi việc can thiệp phẫu thuật khi tình trạng viêm chưa được kiểm soát tốt có thể làm tăng nguy cơ biến chứng hậu phẫu và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phục hồi thị lực lâu dài.

Sau khi kiểm soát viêm ổn định, người bệnh được chỉ định phẫu thuật tách dính mống mắt, lấy thủy tinh thể đục và đặt kính nội nhãn (IOL).

Công nghệ Phaco Không Dao hỗ trợ tối ưu trong ca bệnh khó

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng công nghệ Phaco Không Dao - xu hướng điều trị đục thủy tinh thể hiện đại đang được Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng đẩy mạnh trong định hướng phát triển "Bệnh viện không dao".

Phaco Không Dao ứng dụng hệ thống laser hiện đại tích hợp công nghệ Ai nhằm hỗ trợ tạo đường mổ chính xác, giảm tối đa tác động cơ học lên cấu trúc mắt và tối ưu độ ổn định trong quá trình phẫu thuật.

Đặc biệt trong những ca bệnh phức tạp có nền viêm nội nhãn như trường hợp này, việc ứng dụng công nghệ Phaco Không Dao giúp hạn chế sang chấn mô, giảm phản ứng viêm sau mổ và hỗ trợ quá trình phục hồi thị lực diễn ra thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống phẫu thuật hiện đại còn cho phép bác sĩ cá thể hóa kế hoạch điều trị, tối ưu khả năng đặt kính nội nhãn chỉnh loạn thị với độ chính xác cao, góp phần nâng cao chất lượng thị giác hậu phẫu cho người bệnh.

Bác sĩ Xuân Hương sử dụng công nghệ laser tích hợp trí tuệ nhân tạo Ai trong điều trị

Kết quả phục hồi thị lực ấn tượng

Kết quả sau phẫu thuật ghi nhận sự cải thiện thị lực rõ rệt. Ngay ngày đầu sau mổ, thị lực mắt phải đạt 8/10 và tiếp tục duy trì ổn định sau 1 tuần theo dõi.

Người bệnh tiếp tục được duy trì điều trị kháng viêm liều thấp nhằm kiểm soát nguy cơ tái phát và đảm bảo sự ổn định lâu dài của kết quả điều trị.

Đây là một kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh viêm màng bồ đào ở người trẻ thường có diễn tiến phức tạp, nguy cơ tái phát cao và tiềm ẩn nhiều biến chứng ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thị giác.

Bác sĩ Xuân Hương chụp cùng anh Lê Nam Khánh sau khi được điều trị thành công

Khẳng định năng lực chuyên môn theo chuẩn chất lượng JCI

Ca bệnh được trực tiếp điều trị bởi BS.CKII Nguyễn Thị Xuân Hương - chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật đục thủy tinh thể và công nghệ Phaco Không Dao tại Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng.

Với hơn 20.000 ca phẫu thuật thành công, bác sĩ Hương không chỉ làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại mà còn có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các trường hợp bệnh lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa điều trị nội khoa và can thiệp ngoại khoa.

Theo đại diện bệnh viện, thành công của ca bệnh không chỉ đến từ kỹ thuật phẫu thuật mà còn phản ánh năng lực tiếp cận toàn diện trong điều trị - từ chẩn đoán, kiểm soát viêm, lựa chọn thời điểm can thiệp đến theo dõi hậu phẫu theo tiêu chuẩn chất lượng JCI.

Trong bối cảnh các bệnh lý nhãn khoa ngày càng có xu hướng phức tạp hóa, đặc biệt ở nhóm người bệnh trẻ tuổi, việc bệnh viện làm chủ các công nghệ điều trị tiên tiến như Phaco Không Dao cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn sâu sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tối ưu trải nghiệm người bệnh và mang lại cơ hội phục hồi thị lực bền vững hơn cho cộng đồng.