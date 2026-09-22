Lấy ý kiến phương án bồi thường dự án nút giao Gò Công 4 tầng ở TP.HCM

Ngày 21.9 và 22.9, UBND phường Long Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên đường Vành đai 3 TP.HCM.

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình thông tin dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời ghi nhận ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Điểm cuối dự án ở nút giao Gò Công, khu vực giao giữa đường Vành đai 3 TP.HCM và đường Nguyễn Xiển ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Người dân kiến nghị giá bồi thường sát thị trường

Theo UBND phường Long Bình, đa số hộ dân tham dự hội nghị bày tỏ đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án.

Bên cạnh đó, người dân đề nghị chính sách bồi thường cần bảo đảm điều kiện sống sau khi bị thu hồi đất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Một trong những vấn đề được nhiều hộ quan tâm là giá bồi thường. Người dân mong muốn mức giá được xác định sát với giá thị trường, đồng thời xem xét tăng mức bồi thường đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong các khu dân cư hiện hữu.

Người dân khu phố Mỹ Thành (phường Long Bình) tham dự hội nghị lấy ý kiến phương án bồi thường dự án nút giao Gò Công ẢNH: UBND PHƯỜNG LONG BÌNH

Các hộ dân cũng đề nghị công khai đơn vị tư vấn thẩm định giá làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường; sớm công bố chính sách, giá nền tái định cư để người dân chủ động tính toán phương án ổn định chỗ ở.

Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân kiến nghị có thêm chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Phường Long Bình sẽ tổng hợp ý kiến, xem xét theo quy định

Trao đổi tại hội nghị, bà Nguyễn Hồng Điệp, Chủ tịch UBND phường Long Bình, đã thông tin, làm rõ một số vấn đề được các hộ dân quan tâm, đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đại diện phường Long Bình thông tin dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nút giao Gò Công và nhánh nối đường xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Cồn trên đường Vành đai 3 TP.HCM ẢNH: UBND PHƯỜNG LONG BÌNH

Theo bà Điệp, địa phương sẽ tổng hợp các ý kiến của người dân, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật và theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi chính đáng của người dân.

Lãnh đạo UBND phường Long Bình cũng cảm ơn các hộ dân đã đồng thuận, ủng hộ dự án và mong muốn người dân tiếp tục phối hợp với chính quyền, chủ đầu tư trong quá trình triển khai để dự án sớm đủ điều kiện khởi công.

Phối cảnh cơ bản các hạng mục nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM, kết nối với nhánh nối xa lộ Hà Nội theo quy hoạch ẢNH: PHỐI CẢNH

Việc hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội được kỳ vọng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Nút giao Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội vốn 12.440 tỉ đồng Dự án có điểm đầu tại nút giao Trạm 2 trên xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú); điểm cuối tại nút giao Gò Công (vị trí giao giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển, phường Long Phước). Tổng chiều dài tuyến khoảng 5,9 km. Diện tích chiếm dụng toàn dự án khoảng 83,5 ha, trong đó diện tích thu hồi đất khoảng 54 ha. Toàn dự án có 450 hộ bị ảnh hưởng, dự kiến có khoảng 190 trường hợp giải tỏa toàn phần. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 12.440 tỉ đồng (trong đó, chi phí thành phần 1 khoảng 6.975 tỉ đồng). Ảnh hưởng 3 phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước.



