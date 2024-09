Lễ 2.9, gặp những người hơn chục năm chuyên may cờ Tổ quốc: Nghề thật đặc biệt

Chị Phạm Thị Anh, chủ cơ sở may cờ Hải Yến ở TP.Biên Hoà thành lập được hơn 10 năm cho biết: "Năm nay, đơn đặt hàng đặt may các loại cờ, trong đó phần lớn cờ Tổ quốc của xưởng chúng tôi tăng 300% so với năm ngoái, phục vụ khách hàng khắp cả nước. Thợ may cờ có thu nhập không dưới 10 triệu đồng/tháng".