Lễ công bố giải chạy đêm 'Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024'

Tiếp nối thành công rực rỡ của hai mùa giải đầu tiên, Ho Chi Minh City Night Run Eximbank bước sang mùa thứ 3 với vô vàn cảm xúc và năng lượng. Giải đấu sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 đến 19.5.2024 tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố, hứa hẹn là một sự kiện thể thao bùng nổ tại TP.HCM - thành phố năng động, sáng tạo và phát triển bậc nhất Việt Nam.

Với các cung đường mang đậm tính "di sản", giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank năm 2024 không chỉ quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới chạy bộ mà còn thu hút gần 5.000 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham dự thi đấu ở ba cự ly 5km, 10km, 21km.



Bà Lê Thị Mai Loan - Phó tổng giám đốc Eximbank và ông Nguyễn Khoa Vinh (thứ 3 bên trái sang) - Đại diện Ban tổ chức chương trình trong buổi lễ ký kết tài trợ cho Giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024.

Tại lễ công bố, bà Lê Thị Mai Loan, Phó tổng giám đốc Eximbank cho biết, thông qua giải chạy này, Eximbank mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lối sống tích cực, vận động trong cộng đồng, xã hội thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống, góp phần đưa hình ảnh TP.HCM văn minh, năng động và hội nhập đến với du khách, công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

"Trong hành trình hướng đến cột mốc 35 năm hình thành và phát triển của ngân hàng, với thông điệp "Bứt phá không giới hạn", chúng tôi muốn nhắn gửi đến các VĐV cùng vượt qua mọi thách thức, dám đối mặt với khó khăn để chiến thắng và vươn tới thành công một cách mỹ mãn nhất", bà Loan chia sẻ thêm.



Ông Mai Bá Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam - Trưởng văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh, người đồng sáng lập Giải chạy đêm TP.Hồ Chí Minh cho biết :"Chúng tôi rất vui khi biết giải chạy đêm lần này thu hút gần 5.000 VĐV tham dự. Năm nay, rút kinh nghiệm từ giải chạy trước, chúng tôi tự tin rằng sẽ tổ chức Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 thành công. Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì Ho Chi Minh City Night Run trở thành giải truyền thống của thành phố và nâng cự ly, quy mô giải đấu ở các năm tiếp theo. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn Eximbank - nhà tài trợ chính của giải chạy đêm 2024. Đây là người bạn đã đồng hành cùng thể thao thành phố rất nhiều năm. Hy vọng thời gian sắp tới, Eximbank sẽ tiếp tục đồng hành cùng thể thao thành phố cũng như giải chạy đêm một cách mạnh mẽ".

Ho Chi Minh City Night Run là giải chạy được tổ chức theo chủ trương của UBND TP.HCM, Công ty TNHH ĐT-TM-DV UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM triển khai tổ chức, dưới sự chủ trì của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Giải đấu nhằm hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2024).



Ngoài hoạt động thi đấu chạy bộ chính thức, điểm cuốn hút của giải chạy đêm mùa 3 là bản sắc "lễ hội" khi có rất nhiều hoạt động đa dạng mang lại giá trị và sự gắn kết trong cộng đồng runners như: chuỗi chạy khởi động "Shake Out Run", hoạt động talkshow "Together We Run" và "Together We Share", hoạt động expo sôi nổi với nhiều gian hàng giao lưu, đêm gặp gỡ tạo không khí kết nối cộng đồng và hoạt động "Runner's Show" là chương trình giao lưu dành cho tất cả vận động viên đam mê ca hát.

Bên cạnh đó, sự kiện còn nhằm vận động cộng đồng xã hội thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, chất lượng lối sống, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM về đêm năng động cùng những nét đẹp tuyệt vời đến với du khách và công dân nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam.



