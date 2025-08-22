Đây được xem là bước tiến mới của Aqua City và cũng là tín hiệu tích cực cho sự chuyển mình của thị trường bất động sản ven sông tại Đồng Nai.

Lễ động thổ Aqua Waterfront City - Cột mốc hợp tác giữa Novaland và VictoryCons

Chỉ hai ngày trước đó, vào ngày 19.8, cả nước đã chứng kiến Lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỉ đồng, sự kiện trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Trong dòng chảy sự kiện lớn lao đó, Lễ động thổ Aqua Waterfront City tại Đồng Nai cũng là một minh chứng cho sự chuyển mình, góp phần tạo động lực phát triển hạ tầng - đô thị - kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam.

Lễ động thổ 153 căn Nhà ở thấp tầng khu LB02, LB03 thuộc Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City

Sau 4 năm vướng mắc, Aqua City đã chính thức được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 (theo quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 16.6.2025 của UBND TP. Biên Hòa) tháo gỡ toàn bộ rào cản pháp lý. Đây là cú hích quan trọng để dự án quy mô gần 1.000 ha tăng tốc triển khai, hướng tới mục tiêu trở thành khu đô thị sinh thái thông minh, bền vững, dự kiến đón khoảng 60.000 cư dân.

Trong đó, Aqua Waterfront City được xem là "trái tim" của Aqua City - tọa lạc tại vị trí vàng ở cửa ngõ Đông TP.HCM, kết nối trực tiếp Sân bay quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông huyết mạch. Với lợi thế này, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao mà còn sở hữu tiềm năng đầu tư vượt trội.

VictoryCons được Novaland tin tưởng thi công 153 căn Nhà ở thấp tầng khu LB02, LB03 thuộc Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City

Aqua Waterfront City được quy hoạch đồng bộ với hàng loạt tiện ích hiện đại: khu thương mại, trung tâm giải trí, thể thao, trường học, bệnh viện, công viên ven sông và khu vui chơi. Mỗi hạng mục đều được chú trọng để mang đến không gian sống tiện nghi, hiện đại và gắn kết cộng đồng.

Aqua Waterfront City hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM

Ông Phạm Văn Việt, đại diện Tập đoàn Novaland, chia sẻ tại buổi lễ: "Aqua Waterfront City là một trong những dự án tâm huyết nhất của chúng tôi. Chúng tôi đặt tiêu chuẩn cao nhất cho mọi chi tiết, nhằm mang lại không gian sống lý tưởng cho cư dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực. Chúng tôi tin tưởng VictoryCons - với năng lực và kinh nghiệm đã được kiểm chứng - sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo để hiện thực hóa tầm nhìn này".

Ông Dương Minh Trí, đại diện VictoryCons, bày tỏ: "Thay mặt VictoryCons, tôi xin gửi lời cảm ơn đến chủ đầu tư Novaland đã tin tưởng trao cho chúng tôi cơ hội thực hiện một dự án tầm vóc như Aqua Waterfront City. Kế thừa hơn 14 năm kinh nghiệm cùng hơn 50 dự án cấp 1 đã hoàn thành trên khắp cả nước, chúng tôi cam kết triển khai công trình trên nền tảng 3 giá trị cốt lõi: Chất lượng - Tiến độ - An toàn. Đây không chỉ là lời hứa, mà còn là nguyên tắc đã thấm sâu vào văn hóa làm việc và trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của VictoryCons".

Sự hợp tác giữa Novaland và VictoryCons không chỉ tạo nên một khu đô thị kiểu mẫu mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị ven sông tại Đồng Nai, thúc đẩy hạ tầng, dịch vụ và kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ. Aqua Waterfront City hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM, nơi hội tụ cả giá trị sống lẫn giá trị đầu tư dài hạn".