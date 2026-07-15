Lễ động thổ dự án căn hộ SkySOLIS

Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu bước ngoặt của SkyWorld tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết của chủ đầu tư trong việc phát triển một khu căn hộ đáng sống và bền vững.

Lễ động thổ không chỉ là nghi thức khởi đầu quá trình xây dựng mà còn mở ra hành trình hiện thực hóa một không gian sống mới, nơi giá trị an cư, tiện nghi và phát triển lâu dài được đặt làm trọng tâm. Đây cũng được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của khu vực, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng, đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng của người dân đang sinh sống và làm việc tại địa phương.

Và hơn hết, việc chính thức khởi công dự án không chỉ thể hiện quyết tâm hiện thực hóa kế hoạch phát triển đã đề ra, mà còn khẳng định cam kết mang đến cho thị trường Việt Nam một dự án căn hộ được đầu tư bài bản về quy hoạch, chất lượng xây dựng và hệ thống tiện ích hướng đến giá trị bền vững phù hợp với nhu cầu của lớp tri thức trẻ hôm nay.

Brian, Ng Hong Haw - Tổng giám đốc SkyWorld Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Chủ đầu tư cho biết: "Sự kiện hôm nay là thời điểm SkySOLIS chính thức chuyển từ giai đoạn hoạch định sang triển khai thực tế. Đối với SkyWorld, phát triển dự án không chỉ là xây dựng thật nhanh. Quan trọng hơn cả, đó là việc xây dựng đúng, việc kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo chất lượng phải được xem là nền móng ngay từ ngày đầu tiên thi công.

Lễ động thổ dự án SkySOLIS diễn ra tại phường Lái Thiêu, TP.HCM đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án

Chính vì vậy, chúng tôi đưa tư duy chất lượng QLASSIC vào dự án SkySOLIS. Được phát triển bởi CIDB - Cơ quan Phát triển công nghiệp xây dựng Malaysia, QLASSIC là phương pháp đánh giá độc lập đối với chất lượng công trình, tay nghề thi công, quy trình kiểm tra, công tác kiểm soát xây dựng và mức độ hoàn thiện của sản phẩm trước khi bàn giao đến khách hàng, nơi chúng tôi bắt đầu xây dựng niềm tin: niềm tin vào sản phẩm, niềm tin vào chất lượng, niềm tin vào tiến độ và niềm tin vào SkyWorld Việt Nam".

Vị trí tâm điểm kết nối

Một trong những lợi thế nổi bật của SkySOLIS là vị trí nằm trong khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng và đô thị hóa thuộc phường Lái Thiêu, TP.HCM - nơi được định hướng phát triển thành đô thị thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 2 - 3 phút đi bộ để tới Lotte Mart, thêm vài phút nữa là tới BV Quốc tế Becamex… và các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực như quốc lộ 13, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Văn Tiết. Đặc biệt trong tương lai gần từ dự án có thể kết nối dễ dàng với tuyến metro số 2 dọc quốc lộ 13 được mở rộng lên đến 10 làn xe.

Hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo động lực gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Không gian sống hiện đại và bền vững

SkySOLIS được quy hoạch theo định hướng khu căn hộ chuẩn "Healthy Home" thiết kế chỉn chu dựa trên bốn trụ cột sống cốt lõi: Ánh sáng, Thiên nhiên, Không khí & Nước và Cộng đồng. Dự án chú trọng tối ưu ánh sáng tự nhiên, thông gió chéo, mảng xanh bao phủ, hệ tiện ích hướng đến sức khỏe và những không gian thư giãn lấy cảm hứng từ nước, nhằm nuôi dưỡng một lối sống lành mạnh, cân bằng và trọn vẹn hơn.

Căn hộ SkySOLIS tiên phong mang đến không gian sống chuẩn "Healthy Home" giữa lòng đô thị

Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp SkyWorld Connect là một ứng dụng tích hợp các tiện ích như theo dõi tiến độ dự án, thông báo phí, đặt lịch sử dụng các tiện ích trong dự án… Ứng dụng này không chỉ giúp nâng cao sự tiện lợi trong đời sống hằng ngày của cư dân mà còn nâng tầm trải nghiệm sống, góp phần hỗ trợ hiệu quả vận hành dài hạn và tiết kiệm chi phí quản lý cho cư dân.

Cam kết về chất lượng và tiến độ

SkyWorld mang đến Việt Nam tinh thần kỷ luật về chất lượng đã được chúng tôi theo đuổi trong suốt quá trình phát triển tại Malaysia, dự án sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, chủ đầu tư cũng áp dụng quy trình quản lý tiến độ chặt chẽ nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch.