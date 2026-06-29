Lễ động thổ Làng Nướng: Khơi thông sinh khí Khu đô thị Bắc Sài Gòn

Nỗi e ngại lớn nhất của người mua bất động sản vùng ven là kịch bản dự án phân lô rồi bỏ trống. Thấu hiểu điều đó, Phương Trường An chọn lối đi khác biệt khi đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật lẫn dịch vụ thương mại. Việc khởi công Làng Nướng chính là hành động thực tế nhằm thắp sáng nhịp sống sầm uất cho toàn khu đô thị ngay từ giai đoạn đầu.

Nghi thức cắt xúc cát động thổ tại dự án Khu đô thị Bắc Sài Gòn ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ PHƯƠNG TRƯỜNG AN





Được định vị là tổ hợp ẩm thực cao cấp, Làng Nướng Bắc Sài Gòn sở hữu không gian mở hiện đại, thoáng đãng. Nơi đây hứa hẹn là điểm hẹn lý tưởng cho các buổi liên hoan, họp mặt gia đình vào mỗi dịp cuối tuần mà cư dân không cần di chuyển xa vào trung tâm.

Sự xuất hiện của tổ hợp này, cộng hưởng cùng chuỗi café và khách sạn tiện nghi tiếp theo, không chỉ phục vụ cư dân mà còn là "trạm dừng chân" hấp dẫn thu hút làn sóng chuyên gia, kỹ sư từ các khu công nghiệp kế cận đến trải nghiệm.

Khi một đô thị sở hữu hạ tầng chuẩn chỉnh (đường rộng đến 36m, điện âm, cáp ngầm) được "thổi hồn" bằng dịch vụ hiện hữu, nơi đó tự khắc sẽ hình thành một cộng đồng sung túc. Đối với các nhà đầu tư, cột mốc ngày 28.6 chính là lời bảo chứng vững chắc cho giá trị sử dụng thật, tính thanh khoản nhanh và biên độ sinh lời bền vững tại Khu đô thị Bắc Sài Gòn.