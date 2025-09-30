Lê Đức Nam - CEO ViTech Group: Start up gắn trách nhiệm với đất nước

Văn hóa biết ơn trong doanh nghiệp

Khởi nghiệp trong bối cảnh hòa bình là một may mắn lớn của thế hệ trẻ Việt Nam. Không còn tiếng bom rơi đạn nổ, không còn những năm tháng sống trong thiếu thốn, người trẻ hôm nay có điều kiện tập trung cho tri thức, sáng tạo và hội nhập toàn cầu. Nhưng song hành với cơ hội ấy, một thách thức cũng đặt ra: làm sao để thế hệ trẻ không quên mất cội nguồn, không để những giá trị thiêng liêng về độc lập, tự do bị phai nhạt trong nhịp sống hiện đại. Với CEO Lê Đức Nam, câu hỏi ấy không chỉ là một trăn trở cá nhân, mà đã trở thành nền tảng để ViTech Group hình thành và phát triển, như một startup khởi nghiệp dựa trên tinh thần tri ân và trách nhiệm.

Anh Lê Đức Nam chia sẻ tại Đại Học FPT

Trong môi trường ViTech, việc chào cờ sáng thứ Hai không đơn giản là một nghi thức hành chính. Tập thể nhân sự trẻ cùng nhau đứng trang nghiêm, hát Quốc ca và chia sẻ những câu chuyện, từ đó hun đúc tinh thần tự hào dân tộc ngay giữa đời thường. Với nhiều bạn trẻ, điều này ban đầu có thể lạ lẫm, thậm chí tưởng như không cần thiết trong một công ty công nghệ. Nhưng theo thời gian, nghi thức ấy trở thành thói quen gắn kết, để mỗi thành viên ý thức rằng khởi nghiệp hôm nay được xây dựng trên nền hòa bình mà cha ông đã đổi bằng xương máu. Chính sự khác biệt này đã tạo nên một bản sắc riêng cho ViTech - một startup công nghệ nhưng mang trong mình hồn cốt truyền thống.

Hoạt động chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần của ViTech Group

Không dừng lại ở nghi thức, ViTech còn đưa tinh thần biết ơn thành hoạt động thường niên. Ngày 6.9 được chọn là ‘Ngày Biết ơn’ - dịp để toàn thể nhân sự cùng nhau nhìn lại, tri ân và hành động vì cộng đồng. Quỹ tri ân 27.7 cũng được duy trì nhằm hỗ trợ thương binh liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các chuyến đi thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, tạo cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe câu chuyện từ những nhân chứng lịch sử. Mỗi hành động tuy nhỏ nhưng góp phần tạo nên một vòng tròn văn hóa: từ tri ân, chuyển hóa thành trách nhiệm, rồi lan tỏa thành giá trị chung trong cộng đồng.

Trong triết lý của ViTech, văn hóa tri ân không chỉ để ‘nhìn về quá khứ’, mà còn để ‘nuôi dưỡng tương lai’. Khi mỗi nhân sự trẻ ý thức được mình may mắn thừa hưởng nền hòa bình hôm nay, họ sẽ thấy trách nhiệm lớn hơn trong việc dựng xây đất nước. Khởi nghiệp nhờ thế không chỉ là chuyện vốn liếng hay lợi nhuận, mà là hành trình cống hiến trí tuệ để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây chính là nét khác biệt khiến ViTech Group trở thành một trong số ít startup lựa chọn con đường phát triển dựa trên nền tảng văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Startup trong hòa bình - trách nhiệm thế hệ trẻ

Nếu cha ông dùng máu xương để giữ nước, thì người trẻ hôm nay có cơ hội cống hiến trí tuệ, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm để dựng xây đất nước. Với anh Lê Đức Nam, đó là ‘món nợ ân tình’ mà thế hệ trẻ không bao giờ được phép quên. ‘Chúng ta có thể chưa từng trải qua bom đạn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc được quyền thờ ơ với lịch sử’ - anh Nam chia sẻ.

Trong triết lý của ViTech, công nghệ là phương tiện, còn trách nhiệm mới là nền tảng. Công ty ra đời với sứ mệnh ‘công nghệ của người Việt, cho người Việt’. Mỗi sản phẩm phần mềm do đội ngũ trẻ phát triển không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn khẳng định trí tuệ Việt, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc. Startup, với anh Nam, là con đường để thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống ‘uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây’ bằng chính tri thức và bản lĩnh.

Nhân sự ViTech Group trao tặng quà cho thế hệ cha ông có công với cách mạng nhân ngày Biết ơn 9.6

Môi trường tại ViTech còn gắn liền với triết lý ‘mỗi ngày tốt hơn 1%’. Những buổi đào tạo Gen V, Vi Eagle hay hoạt động ‘Tường biết ơn’ không đơn thuần là chương trình nội bộ, mà là cách để nhân sự trẻ rèn luyện, trưởng thành và hiểu rằng: giữ nước ngày nay là giữ bằng tri thức, công nghệ và ý chí sáng tạo. Đó là cách để startup trở thành điểm tựa của cộng đồng, đồng thời góp phần vào sức mạnh chung của đất nước.

Khởi nghiệp để dựng xây và lan tỏa giá trị Việt

Với Nam, khởi nghiệp không phải giấc mơ cá nhân, mà là hành trình phụng sự. Trong bối cảnh đất nước hội nhập, mỗi startup chính là một ‘chiến sĩ’ trên mặt trận kinh tế. Khi doanh nghiệp gắn kinh doanh với trách nhiệm, thì đó không chỉ là thành công tài chính, mà còn là lời tri ân dành cho những thế hệ đi trước. ‘Chúng tôi không thể thay đổi cả thế giới, nhưng nhất định sẽ góp phần vào chuyển đổi số của đất nước’ - anh Nam khẳng định.

Mỗi lần Quốc ca vang lên tại ViTech, đó không chỉ là âm nhạc, mà là lời nhắc nhở về máu xương cha ông đã đổ xuống. Tinh thần ấy được nuôi dưỡng trong từng sản phẩm, từng dự án, từng chuyến đi thiện nguyện. Với Nam, kinh doanh mà quên đi cội nguồn thì chính là sự lãng phí lớn nhất. Ngược lại, khi gắn startup với trách nhiệm Tổ quốc, doanh nghiệp sẽ trở thành nơi hun đúc tinh thần Việt, để mỗi người trẻ đều tự hào là ‘con Lạc cháu Hồng’.

Hình ảnh nhân sự ViTech Group đi thăm Lăng Bác

Câu chuyện của CEO Lê Đức Nam và ViTech Group vì vậy không chỉ dừng ở khởi nghiệp, mà còn gợi mở một cách nhìn về trách nhiệm. Hòa bình không phải là điểm đến cuối cùng, mà là nền tảng để thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp khát vọng dựng xây. Và startup, khi gắn với văn hóa, với lòng biết ơn và tình yêu quê hương, sẽ trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và tương lai, để một Việt Nam hùng cường luôn hiện diện trong niềm tự hào dân tộc.