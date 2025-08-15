Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
15/08/2025 10:52 GMT+7

Tối 8.8 tại TP.HCM, Lê Gia Mao Trung Group tổ chức sự kiện ‘TRIO’ kỷ niệm 35 năm thành lập, quy tụ hơn 1.200 khách mời là kiến trúc sư, nhà phát triển bất động sản, tổng thầu và các thương hiệu nội thất quốc tế.

Khởi đầu từ một cửa hàng gạch men năm 1990, doanh nghiệp nay là nhà phân phối vật liệu hoàn thiện hàng đầu phía Nam. Hiện nay, doanh nghiệp sở hữu 2 showroom với tổng diện tích hơn 5.000 mét vuông trên đường Tô Hiến Thành, cùng 5.000 mẫu sản phẩm và nhà phân phối cho 95% thương hiệu hàng đầu: Tập đoàn Lixil (Grohe, Inax, American Standard), Vasta, Eurotile, APE Grupo (Tây Ban Nha), Unilin (Bỉ), Duravit, Kenzai (Thái Lan), Slabstone, KOVA.

Lê Gia Mao Trung Group: 35 năm kiến tạo mở kỷ nguyên mới với AI ‘Matone’- Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Lê Gia Mao Trung Group

Tại sự kiện, Lê Gia Mao Trung ra mắt sáng kiến "MATONE" - mô hình showroom mini tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp kệ trưng bày vật lý và màn hình thông minh, cho phép tra cứu thư viện sản phẩm, phối cảnh thiết kế và dữ liệu kỹ thuật ngay tại chỗ, rút ngắn đến 50% thời gian duyệt mẫu. MATONE sẽ được triển khai tại các showroom trọng điểm, đồng bộ với nền tảng online.

Hướng đến mục tiêu năm 2030, Lê Gia Mao Trung Group xây dựng hệ sinh thái gồm showroom - học viện - MATONE, kết nối hơn 10.000 kiến trúc sư và nhà thầu trên toàn quốc.

Lê Gia Mao Trung Group

