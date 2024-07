Nghĩa tình tháng bảy: Lễ giỗ liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Côn Đảo

Ngày 27.7, tại đền thờ Côn Đảo, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn đã đến tham dự.



Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn (áo xanh) cùng các đại biểu thắp hương tại lễ giỗ CTV

Sau khi ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nguyện chuông kính cáo và dâng hương khai lễ, đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh.

Phát biểu tri ân tại lễ giỗ, ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết cách đây 162 năm, tại Côn Đảo, thực dân Pháp dựng lên một hệ thống nhà tù đồ sộ, bậc nhất Đông Dương để giam cầm, giết hại hàng vạn người con ưu tú của dân tộc. Nhưng tất cả những gì mà thực dân Pháp đã làm không thể nào khuất phục được ý chí, nghị lực và niềm tin của những con người yêu nước chính nghĩa.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tri ân CTV

"Ra đi khi tuổi đời còn son trẻ, các anh, chị đã ươm những mầm xanh, những chồi non lộc biếc của hòa bình và khát vọng. Các anh chị ra đi, để lại bao nhớ thương cho đồng đội, người thân và cả những giọt nước mắt không bao giờ khô trong trái tim bao người mẹ nhớ thương con. Những người con trung kiên từ mọi miền Tổ quốc nguyện dấn thân vào cuộc trường chinh giải phóng đất nước, đã không may rơi vào tay giặc. Song, với ý chí bất khuất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, các anh, chị đã chọn nơi này để chiến đấu trong gan dạ và cũng chọn nơi này để nằm lại giữa trùng trùng âm vang sóng biển cho đất nước... nở hoa hòa bình, kết trái tự do", ông Khánh phát biểu tri ân.

Năm 1992, di tích nghĩa trang Hàng Dương được khởi công tôn tạo, lực lượng chức năng đã tìm và xây được 1.923 ngôi mộ. Năm 2009, đền thờ Côn Đảo được khởi công xây dựng, lực lượng chức năng đã tìm và vinh danh 2.284 liệt sĩ lên bia đá tại đây.