Lễ hạ thủy siêu du thuyền Athena Premium lớn bậc nhất vịnh Hạ Long

Tiếp nối thành công của các thương hiệu du thuyền như Athena Royal, Athena Luxury, Signature Halong và Signature Royal, Athena Premium - siêu du thuyền lớn bậc nhất Vịnh Hạ Long - là sản phẩm chiến lược của Athena Group (CTCP Du thuyền 5 sao Hồng Phong), cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng tại Vịnh Hạ Long.

Sở hữu chiều dài 110 mét, diện tích hơn 10.000m² và sức chứa hơn 500 du khách, Athena Premium là dự án được Athena Group đầu tư trọn vẹn, khẳng định dấu ấn sáng tạo và năng lực của người Việt trong lĩnh vực du thuyền cao cấp.

Lễ Hạ Thủy siêu du thuyền Athena Premium

Du thuyền Athena Premium được định vị là "Biểu tượng nghỉ dưỡng thượng lưu giữa Vịnh Di Sản", mang trong mình hàng loạt tiện ích vượt trội, tạo nên chuẩn mực mới cho trải nghiệm du thuyền tại Việt Nam. Nổi bật phải kể đến Sundeck 1.000m² - không gian sự kiện ngoài trời quy mô lớn, được thiết kế cho các chương trình MICE, tiệc cưới và sự kiện doanh nghiệp sang trọng, mang đến trải nghiệm đẳng cấp theo xu hướng tiệc giữa khung cảnh di sản thiên nhiên thế giới.

Athena Premium đồng thời sở hữu hệ thống Onsen chuẩn Nhật tiên phong trên du thuyền tại Việt Nam, một bước đột phá trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trong xu hướng "wellness cruise" đang lan tỏa toàn cầu.

Tổ hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện, gồm bể bơi vô cực 4 mùa, spa - xông hơi trị liệu, khu yoga - thiền, phòng golf 3D, khu thiên văn và không gian thư giãn riêng biệt, tạo nên một quần thể trải nghiệm "wellness cruise" hoàn chỉnh.

Đặc biệt, Athena Premium sở hữu 41 phòng với các tiện ích tiện nghi đẳng cấp, có diện tích từ 43m2 trở lên. Tâm điểm là Phòng Tổng thống với diện tích lên đến 400m², tọa lạc tại tầng cao nhất và sở hữu "view panorama" - ngắm trọn kỳ quan di sản, cùng loạt tiện ích và dịch vụ đặc quyền đa dạng như hệ thống khoáng tươi tại phòng, bể bơi riêng cùng phòng khách biệt lập, lounge riêng tư... Mỗi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, riêng tư và xa hoa bậc nhất, xứng đáng với danh xưng "dinh thự trên biển" - biểu tượng cho đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của Athena Premium trên bản đồ nghỉ dưỡng Việt Nam.

Sự kiện hạ thủy ngày 29.10.2025 đánh dấu cột mốc biểu tượng, khẳng định vị thế tiên phong của Athena Group trong ngành du thuyền nghỉ dưỡng và thể hiện tầm nhìn của doanh nghiệp trong việc góp phần "đưa Vịnh Hạ Long trở thành điểm đến sang trọng hàng đầu châu Á".